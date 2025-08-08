Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής, στην παραλιακή ζώνη της Λεμεσού, κοντά στον Μόλο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτοκίνητο που κινούνταν ανατολικά, προσπάθησε να στρίψει δεξιά προς τον χώρο στάθμευσης της Επίχωσης. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με άλλο όχημα το οποίο κατευθυνόταν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του ενός αυτοκινήτου, το οποίο κατέληξε στο οδόστρωμα με την οροφή. Στο σημείο κλήθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής για παροχή βοήθειας, ενώ οι τραυματίες – ο οδηγός του πρώτου οχήματος και τρεις επιβάτες του δεύτερου – διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο.

Η Τροχαία Λεμεσού διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.