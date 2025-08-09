Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν πρόσφατα περιοχές της Λεμεσού και της Πάφου, έφεραν στο προσκήνιο ένα χρόνιο και επικίνδυνο πρόβλημα: τη συνεχιζόμενη δημιουργία και αμέλεια καθαρισμού παράνομων σκυβαλότοπων στην κυπριακή ύπαιθρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές εστίες φωτιάς ξεκίνησαν σε περιοχές όπου είχαν εναποτεθεί ανεξέλεγκτα σκύβαλα και απόβλητα, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο ανάφλεξης, είτε από πρόθεση για τη μείωση του όγκου των αποβλήτων, ιδίως εν μέσω καλοκαιρινών υψηλών θερμοκρασιών.

Η ύπαρξη αυτών των σκυβαλότοπων, συχνά κοντά σε δασικές περιοχές και περιοχές Natura 2000, παραμένει ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία πυροδότησης πυρκαγιών. Παρά τις υφιστάμενες πρόνοιες στη νομοθεσία, πολλές Κοινότητες και Δήμοι δεν εκπληρώνουν επαρκώς τις υποχρεώσεις τους για καθαρισμό των χώρων, με αποτέλεσμα η δημόσια ασφάλεια να τίθεται σε κίνδυνο.

Με στόχο τον εντοπισμό και την επιτήρηση προβληματικών περιοχών, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει σε χαρτογράφηση άνω των 600 πιθανών σημείων ανεξέλεγκτης απόρριψης, χρησιμοποιώντας λογισμικό GIS και δορυφορικές εικόνες.

Τα δεδομένα έχουν ήδη αποσταλεί στις Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, ώστε να ενημερωθούν οι Τοπικές Αρχές και να αναλάβουν δράση, τόσο για καθαρισμό των σημείων, όσο και για την υποβολή αιτήματος οικονομικής στήριξης, όπου είναι εφικτό.

Οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) δεν αποτελούν μόνο αισθητική όχληση αλλά κυριολεκτικά ωρολογιακές βόμβες. Οι πυρκαγιές, είτε από αυτανάφλεξη είτε από ανθρώπινη αμέλεια, έχουν ως συχνό σημείο εκκίνησης τις σωρούς απορριμμάτων, όπως τονίζουν οι ειδικοί του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά, στο ΧΥΤΑ Πάφου, οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση τμημάτων του χώρου που δεν χρησιμοποιούνται και παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο αυτανάφλεξης, ενώ η συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι σε εξέλιξη.

Η ισχύουσα νομοθεσία, μέσω των περί Κοινοτήτων και περί Δήμων Νόμων, καθιστά τις Τοπικές Αρχές υπεύθυνες για την καθαριότητα των δημοσίων και ιδιωτικών χώρων. Το Συμβούλιο κάθε Κοινότητας οφείλει να ελέγχει και να παρεμποδίζει τη συσσώρευση απορριμμάτων και να φροντίζει για τη δημιουργία και συντήρηση ειδικών χώρων απόρριψης. Επιπρόσθετα, νομιμοποιείται να προχωρά σε εργασίες καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων όταν δεν συμμορφώνονται οι ιδιοκτήτες, επιβάλλοντας τα έξοδα σε αυτούς.

Παράλληλα, το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους ζητά την αυστηροποίηση του νόμου, εισηγούμενο τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικού καθαρισμού ανοικτών χώρων από τους ιδιοκτήτες, με πρόβλεψη προστίμου ή ακόμα και ποινικού αδικήματος σε περιπτώσεις αμέλειας.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνεδρίας των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, αναγνώρισε τις ελλείψεις στον καθαρισμό γεωργικής γης και την αναγκαιότητα ενίσχυσης των Τοπικών Αρχών. Ανέφερε πως φέτος το Υπουργείο διαθέτει κονδύλι ύψους €1 εκατομμυρίου για 16 Συμπλέγματα Κοινοτήτων, γειτονικών σε δάση, με σκοπό την απομάκρυνση βλάστησης και σκουπιδιών από επικίνδυνες περιοχές.

Μέχρι στιγμής, έχει απορροφηθεί μόλις το 35% του κονδυλίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τη δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης των τοπικών δομών.

Η εκστρατεία #WasteFreeCyprus

Απαντώντας στην ανάγκη περιορισμού των ανεξέλεγκτων σκυβαλότοπων, το Τμήμα Περιβάλλοντος συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την εκστρατεία #WasteFreeCyprus. Από την έναρξη της δράσης το 2024 έως και σήμερα, 106 Τοπικές Αρχές έχουν συμμετάσχει στον καθαρισμό 269 σημείων παράνομης απόρριψης, απομακρύνοντας περισσότερους από 21.500 κυβικά μέτρα αποβλήτων, ισοδύναμο με περίπου 4.300 τόνους σκουπιδιών ή 286 φορτηγά.

Το 2025, η προσπάθεια εντάθηκε, με 300 νέα σημεία καθαρισμού να έχουν ήδη εγκριθεί για στήριξη σε συνεργασία με 76 Τοπικές Αρχές, ενώ εξετάζονται επιπλέον 80 αιτήματα. Η συνολική οικονομική στήριξη για φέτος ξεπερνά το €1.473.000, με ανώτατο ποσό τα €30.000 ανά Αρχή, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. 

Σημαντικό μέρος της εκστρατείας είναι η τοποθέτηση επιθεωρητών, διορισμένων από τις ίδιες τις Τοπικές Αρχές, για την παρακολούθηση των σημείων και την αποτροπή επανάληψης του φαινομένου.

Οι παράνομοι σκυβαλότοποι δεν αποτελούν μόνο πηγή φωτιάς. Όπως εξηγεί το Τμήμα Περιβάλλοντος, οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) συμβάλλουν στη ρύπανση υπόγειων υδάτων, την έκλυση τοξικών αερίων και την ύπαρξη ανεξέλεγκτων αναφλέξεων και εκρήξεων, προκαλώντας οσμές και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Φέτος, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Πάνω από 15 εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε συνεργασία με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, συμμετέχουν σε δράσεις καθαρισμού πάρκων, παραλιών και δρόμων, χωρίς τη χρήση μηχανημάτων.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενισχύει τις ομάδες αυτές με βασικά υλικά (γάντια, σακούλες), προωθώντας τη συλλογική ευθύνη και αλλαγή νοοτροπίας.

2024:

106 Τοπικές Αρχές

269 σημεία καθαρισμού

€1.000.000 σε οικονομική στήριξη

21.500 κυβικά μέτρα αποβλήτων (4.300 τόνοι)

2025 (μέχρι σήμερα):

76 Τοπικές Αρχές

300 σημεία καθαρισμού εγκρίθηκαν

80 αιτήματα σε αξιολόγηση

€1.473.370 σε εγκεκριμένη στήριξη

Χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων

Row LabelsSum of Αριθμός ΣημείωνSum of Ύψος Οικονομικής ΣτήριξηςSum of Ύψος Οικονομικής Στήριξης με μέγιστο 30 000€
ΕΓΚΡΙΣΗ Α
Αμμόχωστος83€583,550.00€201,791.67
Αγία Νάπα5€13,750.00€13,750.00
Αυγόρου11€22,000.00€22,000.00
Άχνα12€34,466.67€30,000.00
Δερύνεια5€16,041.67€16,041.67
Λιοπέτρι21€97,166.67€30,000.00
Παραλίμνι4€305,250.00€30,000.00
Σωτήρα15€47,208.33€30,000.00
Φρέναρος10€47,666.67€30,000.00
Λάρνακα33€388,253.24€175,295.83
Αγίοι Βαβατσινιάς*3€9,333.33€9,333.33
Αραδίππου1€13,841.67€13,841.67
Δήμος Αθηένου3€49,041.67€30,000.00
Καλαβασός1€60,500.00€30,000.00
Κιβισίλι11€4,904.17€4,904.17
Κίτι1€10,358.33€10,358.33
Κλαυδιά*3€24,033.33€24,033.33
Μελίνη1€2,750.00€2,750.00
Τερσεφάνου2€20,075.00€20,075.00
Ψευδάς7€193,415.75€30,000.00
Λεμεσός41€1,804,647.73€298,499.99
Άγιος Αμβρόσιος1€11,000.00€11,000.00
Άγιος Παύλος1€2,108.33€2,108.33
Αρακαπάς3€550.00€550.00
Δήμος Αγίου Αθανασίου1€36,666.67€30,000.00
Δήμος Λεμεσού9€218,625.00€30,000.00
Πάνω και Κάτω Πολεμίδια4€522,500.00€60,000.00
Επταγώνια2€7,791.67€7,791.67
Κάτω Μύλος*2€21,466.66€21,466.66
Λάνια3€11,000.00€11,000.00
Παρεκκλησιά4€156,750.00€30,000.00
Πάχνα3€68,750.00€30,000.00
Συκόπετρα3€4,583.33€4,583.33
Δήμος Ύψωνα1€0.00€0.00
Πεντάκωμο2€710,416.67€30,000.00
Φασούλα*2€32,439.40€30,000.00
Λευκωσία70€1,321,191.67€287,316.67
Αγία Βαρβάρα3€22,916.67€22,916.67
Αγίοι Τριμιθιάς12€136,583.33€30,000.00
Αστρομερίτης1€66,916.67€30,000.00
Γέρι8€63,708.33€30,000.00
Δάλι1€9,166.67€9,166.67
Εργάτες4€20,166.67€20,166.67
Καλό Χωριό Ορεινής3€9,166.67€9,166.67
Κατύδατα1€3,941.67€3,941.67
Κάτω Δευτερά10€366,666.67€30,000.00
Λυθροδόντας8€2,750.00€2,750.00
Λύμπια1€18,333.33€18,333.33
Μάμμαρι5€5,683.33€5,683.33
Μένοικο2€2,108.33€2,108.33
Νήσου1€24,750.00€24,750.00
Πάνω Δευτερά9€550,000.00€30,000.00
Ποταμιά1€18,333.33€18,333.33
Πάφος29€289,602.50€201,858.33
Αρμίνου5€41,525.00€30,000.00
Αχέλεια1€58,052.50€30,000.00
Γιαλιά1€27,500.00€27,500.00
Δήμος Πάφου7€4,491.67€4,491.67
Δρούσεια5€4,308.33€4,308.33
Κονιά1€36,666.67€30,000.00
Μακούντα2€1,833.33€1,833.33
Νέο Χωριό1€71,500.00€30,000.00
Πελαθούσα1€16,958.33€16,958.33
Πενταλιά1€1,283.33€1,283.33
Πωμός1€20,166.67€20,166.67
Τέρρας3€5,316.67€5,316.67
Grand Total256€4,387,245.14€1,164,762.49
ΕΓΚΡΙΣΗ Β
Αμμόχωστος0€0.00€0.00
Λάρνακα20€84,608.33€84,608.33
Αλεθρικό3€9,166.67€9,166.67
Βορόκληνη4€26,583.33€26,583.33
Λάρνακα1€2,200.00€2,200.00
Λιβάδια6€23,925.00€23,925.00
Περβόλια3€12,925.00€12,925.00
Τερσεφάνου3€9,808.33€9,808.33
Λεμεσός5€1,028,958.33€80,625.00
Άγιος Τύχωνας1€91,666.67€30,000.00
Αγρός1€916,666.67€30,000.00
Παραμύθα1€10,083.33€10,083.33
Συλίκου2€10,541.67€10,541.67
Λευκωσία63€380,737.50€131,708.33
Λύμπια1€18,333.33€11,666.67
Νικητάρι1€22,916.67€22,916.67
Πεδουλάς1€1,100.00€1,100.00
Ποτάμι3€5,500.00€5,500.00
Τσέρι46€266,612.50€30,000.00
Φαρμακάς1€9,166.67€9,166.67
Φτερικούδι2€3,025.00€3,025.00
Λαγουδερά1€18,333.33€18,333.33
Παλαιχώρι Μόρφου7€35,750.00€30,000.00
Πάφος2€275,000.00€60,000.00
Πολέμι1€152,778.08€30,000.00
Σταυροκόννου1€122,221.92€30,000.00
Grand Total90€1,769,304.17€356,941.67