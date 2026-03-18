Δεκαπέντε μήνες πριν την εκχώρηση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, όχι μόνο αφήνει αιχμές για ελλιπή σχεδιασμό από μέρους της Κυβέρνησης, αλλά προειδοποιεί πως ο Οργανισμός δεν θ’ αναλάβει αυτή την ευθύνη, χωρίς κοστολογημένο πλαίσιο.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο κ. Χατζηχαραλάμπους έπειτα από πρόσφατη σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικό, διαπίστωσε πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε στάδιο μελετών και αξιολογήσεων η μονάδα της Κόσιης και πως δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το 2028 η Εθνική Στρατηγική για τα στερεά απόβλητα. Σημειώνεται πως οι ΕΟΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, θ’ αναλάβουν τον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων τον Ιούλιο του 2027.

«Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής και δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας. Για τον λόγο αυτό απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός, θεσμική σαφήνεια και οικονομική βιωσιμότητα. Δεν χωρούν πρόχειρες αποφάσεις, ούτε μεταφορά ευθυνών χωρίς ξεκάθαρο πλαίσιο», τόνισε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, προσθέτοντας πως σημαντικά τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα παραμένουν, ακόμη, ανοικτά.

Μέσω ανακοίνωσης ξεκαθάρισε, επίσης, με έντονο τρόπο, πως ο ΕΟΑ Λάρνακας «δεν μπορεί ν’ αναλάβει οποιεσδήποτε πρόσθετες ευθύνες, που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, εάν προηγουμένως δεν υπάρχει πλήρης και καθαρή εικόνα για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης».

Διευκρίνισε δε πως αυτά σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο, τα τεχνικά δεδομένα των υποδομών, αλλά κυρίως με τις οικονομικές παραμέτρους και τις πραγματικές υποχρεώσεις που συνεπάγεται μια τέτοια ευθύνη.

Σημειώνοντας πως ο Οργανισμός προσεγγίζει το θέμα με πλήρη αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες, υπογράμμισε πως η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να στηρίζεται σ’ ένα ολοκληρωμένο, λειτουργικό και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο, το οποίο να διασφαλίζει την περιβαλλοντική προστασία, τη σωστή λειτουργία του συστήματος και τη δίκαιη κατανομή του κόστους.

«Για τον λόγο αυτό επαναλαμβάνουμε με σαφήνεια ότι ο ΕΟΑ Λάρνακας δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνες σ’ ένα σύστημα του οποίου κρίσιμες θεσμικές, τεχνικές και οικονομικές παράμετροι δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί πλήρως. Η Πολιτεία οφείλει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πλαίσιο, που να παρέχει βεβαιότητα και λειτουργική βιωσιμότητα», τόνισε.

Καταλήγοντας, πρόσθεσε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη να συμβάλει υπεύθυνα σε μια σύγχρονη και αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων, ωστόσο, αυτό όπως αναφέρει «προϋποθέτει ξεκάθαρους κανόνες, σοβαρό σχεδιασμό και πραγματική συνεργασία μεταξύ κράτους και τοπικών Αρχών».