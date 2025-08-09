Νέα αλυσίδα μετάδοσης ιλαράς εντοπίστηκε στη Λεμεσό και αφορά τέσσερα παιδιά και ένα ενήλικα, ο οποίος φαίνεται να ήταν και το άτομο που μετέδωσε τη νόσο στο ένα από τα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews ένα από τα παιδιά, το οποίο βρισκόταν σε νοσηλεία πήρε εξιτήριο ενώ άλλα τρία εξακολουθούν να βρίσκονται σε νοσηλεία, ένα στο παιδιατρικό τμήμα του γενικού νοσοκομείου Λεμεσού και τα άλλα δύο στο Μακάρειο νοσοκομείο.

Η αλυσίδα μετάδοσης εντοπίστηκε όταν το πρώτο παιδί, το οποίο βρισκόταν σε νοσηλεία για άλλο πρόβλημα υγείας παρουσίασε εξάνθημα. Αμέσως εφαρμόστηκε το σχετικό πρωτόκολλο και κατά την ιχνηλάτηση των επαφών του εντοπίστηκε ο ενήλικας που φαίνεται να του μετέδωσε τη νόσο.

Υπενθυμίζεται ότι η ιλαρά είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής ασθένεια που προσβάλλει κυρίως παιδιά, αλλά μπορεί να προσβάλλει και ενήλικες.

Τα βασικά συμπτώματά της περιλαμβάνουν:

Υψηλό πυρετό,

Βήχα,

Καταρροή,

Κόκκινα μάτια και

Χαρακτηριστικό εξάνθημα που ξεκινά από το πρόσωπο και εξαπλώνεται στο σώμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιλαρά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία ή εγκεφαλίτιδα.

Η μετάδοση της ιλαράς γίνεται κυρίως μέσω σταγονιδίων από τον βήχα ή το φτέρνισμα ενός μολυσμένου ατόμου, ενώ ο ιός μπορεί να παραμείνει στον αέρα ή σε επιφάνειες για αρκετές ώρες. Για τον λόγο αυτό, η ασθένεια εξαπλώνεται πολύ γρήγορα σε κλειστούς χώρους και περιοχές με συγκεντρώσεις ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Όπως τονίζουν οι παιδίατροι, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης είναι το εμβόλιο MMR (Ιλαρά–Ερυθρά–Παρωτίτιδα). Συνιστώνται δύο δόσεις: η πρώτη συνήθως στους 12–15 μήνες και η δεύτερη στους 4–6 ετών (ή αργότερα αν δεν έχει γίνει).

Ωστόσο είναι δυνατός και ενδείκνυται και ο εμβολιάζονται και ενήλικες που δεν έχουν ανοσία (είτε μέσω εμβολίου είτε επειδή πέρασαν την ασθένεια).