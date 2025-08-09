Διπλή προειδοποίηση εξέδωσε πριν από λίγο, το Τμήμα Μετεωρολογίας, καθώς και οι ελάχιστες αλλά και οι μέγιστες θερμοκρασίες διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Όπως αναφέρεται, κίτρινη προειδοποίηση θα ισχύει μεταξύ 10:00μ.μ. του Σαββάτου και 9:00π.μ. της Κυριακής, με την ελάχιστη θερμοκρασία απόψε να φτάνει γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Για αύριο Κυριακή, το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 11:00π.μ. έως τις 5:00μ.μ.

Όπως σημειώνεται, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.