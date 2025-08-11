Η αυτοθυσία, η γενναιότητα και η ανιδιοτέλεια των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού παραμένουν διαχρονικός φάρος που καθοδηγεί τον αγώνα μας για τερματισμό της κατοχής, επανένωση της πατρίδας και αποκατάσταση των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων για όλους τους Κυπρίους, αναφέρει σε ανάρτησή της στο “Χ” η Προεδρία της Δημοκρατίας.

Οπως σημειώνει, “συμπληρώνονται φέτος 29 χρόνια από τον Αύγουστο του 1996, όταν οι άνανδρες και βάναυσες δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού συγκλόνισαν την Κύπρο και τον ελληνισμό”.

Η μνήμη μάς μεταφέρει ξανά σε εκείνες τις δραματικές στιγμές, συνεχίζει, “αποκαλύπτοντας για ακόμη μια φορά το σκληρό και αμείλικτο πρόσωπο του Αττίλα και της συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής. Η αυτοθυσία, η γενναιότητα και η ανιδιοτέλεια των δύο ηρώων παραμένουν διαχρονικός φάρος που καθοδηγεί τον αγώνα μας για τερματισμό της κατοχής, επανένωση της πατρίδας και αποκατάσταση των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων για όλους τους Κυπρίους”.

ΚΥΠΕ