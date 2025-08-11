Σοβαρή κυκλοφοριακή αναστάτωση προκάλεσε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, παρά την Επισκοπή.

Νωρίτερα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Πάφο είχαν κλείσει, με την τροχαία κίνηση να διοχετεύεται μέσω της λωρίδας ασφαλείας.

Ωστόσο, νεότερη ενημέρωνη αναφέρει ότι ο αυτοκινητόδρομος δόθηκε στην κυκλοφορία και η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.