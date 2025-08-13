Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εφαρμόζονται εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος στην Κύπρο, καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας έχει κορυφωθεί λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Οι περικοπές ξεκίνησαν λίγο μετά τις 18:30, όπως και την Τρίτη, και πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές ανά το παγκύπριο με μέγιστη διάρκεια μισής ώρας, μέχρι να εξισορροπηθεί η ζήτηση με την παραγωγή.

Ήδη σημειώθηκαν διακοπές σε περιοχές της Λευκωσίας και της Λεμεσού, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία στο σύστημα ηλεκτροδότησης.