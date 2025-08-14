Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το σχέδιο έκτακτης απόρριψης φορτίου, παρουσιάζοντας τις ομάδες καταναλωτικού φορτίου και τις αντίστοιχες περιοχές σε όλη την Κύπρο που εντάσσονται σε αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όταν παρατηρείται ανεπάρκεια παραγωγής και απαιτείται εξισορρόπηση με τη ζήτηση, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) μπορεί να προχωρήσει σε διακοπές ηλεκτροδότησης, διάρκειας έως 30 λεπτών, με σειρά εφαρμογής βάσει των προκαθορισμένων ομάδων.

Οι ομάδες αυτές δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες. Όταν κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή του σχεδίου, ο ΔΣΜΚ θα ανακοινώνει ποια ομάδα θα ξεκινήσει τις διακοπές. Για παράδειγμα, στις 13 Αυγούστου, η τελευταία διακοπή έγινε στην Ομάδα 12, οπότε σε επόμενη εφαρμογή το μέτρο θα ξεκινήσει από την Ομάδα 13.

Ιδού οι ομάδες ανά περιοχή:

Λευκωσία

Λεμεσός

Πάφος

Λάρνακα- Αμμόχωστος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ελληνικά

Αγγλικά

ΔΣΜΚ: Μειωμένη πιθανότητα αποκοπής για σήμερα

Από πλευράς του ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ενημερώνει το κοινό ότι, την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) προχώρησε σε ελεγχόμενη εκ περιτροπής απόρριψη φορτίου σε Παγκύπρια κλίμακα.

Η απόφαση αυτή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, «κρίθηκε αναγκαία λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρισμού, σε συνδυασμό με έκτακτες βλάβες σε μονάδες παραγωγής. Η απόρριψη φορτίου πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος, η οποία αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα».

Σύμφωνα με τον ΔΣΜΚ η μέγιστη διάρκεια διακοπής για κάθε ομάδα καταναλωτών δεν ξεπέρασε τα 19 λεπτά.

Προσθέτει πως «για σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, τα δεδομένα διαφαίνονται καλύτερα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ημέρες. Η κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης μεταξύ 18:30 και 22:00 αναμένεται να είναι εφικτή, χάρη στην αναμενόμενη αύξηση της διαθεσιμότητας των μονάδων παραγωγής κατά 16.7MW και στην προβλεπόμενη συνεισφορά των αιολικών πάρκων. Ως εκ τούτου, μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα για εκ περιτροπής απόρριψης φορτίου».

Καταληκτικά, σημειώνει πως σε περίπτωση νέας απρόοπτης βλάβης σε μονάδα παραγωγής ή απόκλισης από την πρόβλεψη της αιολικής παραγωγής, η οποία θα καθιστούσε αναγκαία την απόρριψη φορτίου, αυτή θα ξεκινήσει από την ομάδα 13, όπως διαφαίνεται στους πίνακες που δημοσίευσε η ΑΗΚ.

Ακολουθούν οι πίνακες με τις ακριβείς ώρες απόρριψης και επαναφοράς για κάθε ομάδα: