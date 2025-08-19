Η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή (ΥΠΚ) εντόπισε στην κυπριακή αγορά δύο παιχνίδια τζελ που κρίθηκαν επικίνδυνα για την υγεία και ασφάλεια των παιδιών και προχώρησε στην απόσυρσή τους. Τα ευρήματα διαβιβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (Safety Gate RAPEX).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρώτο προϊόν είναι παιχνίδι τζελ μάρκας Happy Bear, μοντέλο 22-03192, με γραμμοκώδικα 5290666957410 και άγνωστη χώρα κατασκευής. Περιέχει υψηλή συγκέντρωση βορίου, η οποία μπορεί, σε περίπτωση κατάποσης ή υπερβολικής επαφής, να βλάψει την υγεία των παιδιών και να επηρεάσει το αναπαραγωγικό τους σύστημα. Το προϊόν εντοπίστηκε στο υποστατικό MIKAEL TRADING CO. LTD και έχει αποσυρθεί.

Το δεύτερο προϊόν είναι παιχνίδι τζελ μάρκας SUPER COLOR, με γραμμοκώδικα 6991205095288, επίσης με άγνωστη χώρα κατασκευής. Παρουσιάζει τους ίδιους κινδύνους και εντοπίστηκε στο υποστατικό KOSTAKIS D. KOUREAS & SON LTD, απ’ όπου αποσύρθηκε.

Η ΥΠΚ έχει δημοσιεύσει τον κατάλογο των μη ασφαλών προϊόντων που κοινοποιήθηκαν στο ευρωπαϊκό σύστημα την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 11 Αυγούστου 2025 (RAPEX – Report 33), διαθέσιμος στον σύνδεσμο: Μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Safety Gate RAPEX 19.08.2025.

Η Υπηρεσία καλεί εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές να σταματήσουν άμεσα τη διάθεση των προϊόντων και να ενημερώσουν σχετικά την ΥΠΚ. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που τυχόν τα έχουν προμηθευτεί να σταματήσουν τη χρήση τους και να τα επιστρέψουν στο κατάστημα αγοράς, ενημερώνοντας τον πωλητή.

