Στιγμές που θύμιζαν πολεμικό σκηνικό έζησαν οι κάτοικοι του Ύψωνα χθες τα ξημερώματα, όταν εργοστάσιο διαχείρισης και αποθήκευσης χαρτικής ύλης τυλίχθηκε στις φλόγες. Μέσα σε λίγα λεπτά, η φωτιά επεκτάθηκε με μανία τόσο στο εργοστάσιο όσο και σε εμπορευματοκιβώτια, όπου φυλάσσονταν εκατοντάδες γκαζάκια, προκαλώντας αλλεπάλληλες εκρήξεις και σπέρνοντας πανικό σε ολόκληρη τη γειτονιά.

Στο μικροσκόπιο του ΤΑΕ Λεμεσού βρέθηκε, μετά την κατάθεση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ο 43χρονος πρώην υπάλληλος. Ο ηλικιωμένος επιχειρηματίας δεν δίστασε να εκφράσει υποψίες εναντίον του, αναφέροντας ότι οι δυο τους είχαν σοβαρές προσωπικές διαφορές. Ο 43χρονος συνελήφθη λίγο πριν το μεσημέρι και τέθηκε υπό κράτηση. Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης για το αδίκημα του εμπρησμού.

♬ original sound – RoadReportCY @roadreportcy Massive Factory Fire in Ypsonas, Limassol Causes Explosions and Panic Among Residents (20/08/2025 – 03:48) A large fire broke out overnight at a factory in Ypsonas, Limassol, sending thick smoke and flames into the sky and sparking serious concern among local residents. According to a resident of Ypsonas who spoke to RoadReportCY, the incident began with a series of explosions around 2:20 a.m. “The explosions were very loud, and shortly after we saw the factory engulfed in flames,” the resident reported. Strong firefighting forces rushed to the scene in an effort to contain the blaze. Despite their rapid response, residents described intense anxiety in the neighborhood, as the fire raged dangerously close to homes. “There is a strong smell of burning in the air and a stinging sensation in our eyes from the smoke,” the resident added, underlining the health risks posed by the fire. By 4:15 a.m., the same resident told RoadReportCY that the fire had been brought under control, easing fears of further spread. The cause of the blaze has not yet been clarified. #Cyprus

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο 43χρονος υπέβαλε παραίτηση τον Ιούνιο για να εργαστεί αλλού. Λίγο αργότερα, όμως, εγκατέλειψε και τη δεύτερη εργασία του, δηλώνοντας δυσαρεστημένος. Τότε, απευθύνθηκε ξανά στον πρώην εργοδότη του, ζητώντας να τον προσλάβει εκ νέου.

Η απάντηση του 75χρονου ήταν αρνητική, αφού -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- του είχε αναφέρει ότι «δεν υπήρχε θέση, καθώς είχε προσληφθεί ήδη άλλο άτομο». Το γεγονός αυτό άνοιξε κύκλο έντασης ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Μάλιστα, πληροφορίες της εφημερίδας μας αναφέρουν ότι και πριν από ενάμιση μήνα οι δύο άνδρες είχαν έντονο καβγά για εργασιακά ζητήματα, ενώ ο 43χρονος φέρεται να είχε απειλήσει τον εργοδότη.

Ανακρινόμενος, πάντως, ο ύποπτος αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τον εμπρησμό.

Η φωτιά δεν περιορίστηκε στο εργοστάσιο. Επεκτάθηκε σε εμπορευματοκιβώτια όπου φυλάσσονταν εκατοντάδες γκαζάκια. Οι εκρήξεις ήταν συνεχείς και θραύσματα εκσφενδονίζονταν έως και 100 μέτρα μακριά. Οι κάτοικοι της περιοχής έζησαν σκηνές τρόμου. Η Πολιτική Άμυνα προχώρησε σε εκκένωση κατοικιών, καθώς η πυρκαγιά απειλούσε σπίτια. Από τις εκρήξεις έσπασαν τζάμια, ενώ τουλάχιστον δύο οικίες υπέστησαν ζημιές.