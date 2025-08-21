Υπό κράτηση για περίοδο επτά ημερών τέθηκε ο 43χρονος ύποπτος για τον εμπρησμό εργοστασίου στον Ύψωνα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Εναντίον του διερευνώνται τα αδικήματα του εμπρησμού και της κακόβουλης ζημιάς.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσίασαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, ο παραπονούμενος κατέθεσε ότι ο ύποπτος εργαζόταν για περίπου ένα χρόνο στη βιοτεχνία/αποθήκη του ως διανομέας. Τον Ιούνιο του 2025 ο ύποπτος υπέβαλε παραίτηση χωρίς να δώσει εξηγήσεις. Μερικές ημέρες αργότερα επέστρεψε και ζήτησε να επαναπροσληφθεί, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό, καθώς είχε ήδη βρεθεί αντικαταστάτης. Ο ύποπτος αποχώρησε εκνευρισμένος.

Επεισόδιο σε καφενείο

Δύο εβδομάδες αργότερα, ενώ ο ύποπτος βρισκόταν σε καφενείο στον Ύψωνα, φώναξε σε κατάσταση εκτός ελέγχου απευθυνόμενος προς τον παραπονούμενο, που εκείνη την ώρα καθόταν σε τραπεζάκι πιο κάτω, όπου βρίσκονταν και άλλα φιλικά του πρόσωπα: «Εννά σας κρούσω ζωντανούς».

Στη συνέχεια άρπαξε μπουκάλα μπίρας και την εκτόξευσε προς το μέρος του, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει, αφού παρευρισκόμενοι επενέβησαν και τον συγκράτησαν.

Ο παραπονούμενος προχώρησε σε καταγγελία στον Αστυνομικό Σταθμό Πολεμιδιών, ενώ στον ύποπτο έγιναν συστάσεις.

Προηγούμενο περιστατικό κακόβουλης ζημιάς

Περίπου ένα μήνα πριν, ο παραπονούμενος διαπίστωσε ότι το πώμα του λαδιού στη μηχανή ενός αυτοκινήτου του, που ήταν σταθμευμένο απέναντι από τη βιοτεχνία του σε ανοικτό χωράφι, είχε αφαιρεθεί με σκοπό να προκληθεί ζημιά.

Από έλεγχο στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που διατηρεί στο υποστατικό, είδε τον ύποπτο να προσεγγίζει το αυτοκίνητο την προηγούμενη ημέρα, αφού προηγουμένως πήρε κάτι από το δικό του όχημα. Ο παραπονούμενος υποπτεύεται τον ύποπτο ως το πρόσωπο που αποπειράθηκε να προκαλέσει κακόβουλη ζημιά στο αυτοκίνητό του, χωρίς όμως να καταγγείλει το συμβάν στην Αστυνομία. Σε επικοινωνία που είχε με τον ύποπτο, εκείνος του έδωσε μια ανυπόστατη δικαιολογία.

Κατόπιν των πιο πάνω, ο ύποπτος εντοπίστηκε από μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού και οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για ανάκριση. Να σημειωθεί ότι διενεργήθηκε έρευνα στην οικία και στο όχημα του υπόπτου χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε επιλήψιμο.

Ανακρινόμενος γραπτώς, ο ύποπτος ανέφερε ότι για περίπου ένα χρόνο εργαζόταν στην εταιρεία του παραπονούμενου και, επειδή βρήκε άλλη δουλειά με καλύτερο μισθό, παραιτήθηκε. Μετά από δύο ημέρες, επειδή δεν του άρεσε η νέα δουλειά, ζήτησε το απόγευμα από τον πρώην εργοδότη του να τον επαναπροσλάβει, χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

Επίσης, αναφέρθηκε στο περιστατικό στο καφενείο του Ύψωνα πριν από 20 μέρες, λέγοντας ότι ξεκίνησε να φωνάζει στον παραπονούμενο επειδή έπρεπε να του δώσει επιπρόσθετα χρήματα για εργασίες που πρόσφερε στην εταιρεία του. Απέδωσε την πράξη του στο ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σύμφωνα με τον ύποπτο, τις επόμενες μέρες ο 75χρονος παραπονούμενος, μέσω άλλου προσώπου, του έδωσε το ποσό των 300 ευρώ για τις εργασίες που πρόσφερε.

Ακόμα, ανέφερε ότι το αυτοκίνητό του ήταν σταθμευμένο σε χώρο του 75χρονου, τον οποίο χρησιμοποιούσε επειδή ενοχλούσε. Πρόσθεσε ότι, μετά την παραίτησή του από την εταιρεία του παραπονούμενου, πήγαινε συχνά στο μέρος και έβαζε μπροστά ένα όχημα ώστε να αδειάσει η μπαταρία. Αρνήθηκε ωστόσο ότι προκάλεσε οποιαδήποτε ζημιά σε αυτοκίνητο του παραπονούμενου.

Η νύχτα της φωτιάς

Ο ύποπτος αναφέρθηκε στις διακινήσεις του για τις 19–20/08/25 και ισχυρίστηκε ότι στις 20/08/25, περί ώρα 00:30–01:00, αναχώρησε από το μέρος όπου βρισκόταν και πήγε στην οικία του. Όπως είπε, ξύπνησε αργότερα από τις εκρήξεις και τον θόρυβο των πυροσβεστικών.

Ανέφερε ακόμη ότι βγήκε στη βεράντα του σπιτιού του και είδε από το παράθυρο τη φωτιά στο εργοστάσιο του παραπονούμενου.

Την ίδια μέρα, και μετά από γραπτή συγκατάθεσή του, έγινε έρευνα στην οικία και στο όχημά του από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού. Παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία αναμένεται να αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Μαρτυρίες που τον διαψεύδουν

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε γραπτή μαρτυρία η οποία αντικρούει τον ισχυρισμό του υπόπτου για την ώρα που αναχώρησε από το μέρος όπου βρισκόταν, ώστε να μεταβεί στην οικία του στις 20/08/25.

Συγκεκριμένα, ο ύποπτος αναχώρησε από το μέρος περί ώρα 01:45, ενώ στις 02:00 ξέσπασε η φωτιά στα υποστατικά του παραπονούμενου. Να σημειωθεί ότι το υποστατικό του 75χρονου βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση τόσο από την οικία του υπόπτου όσο και από τον χώρο όπου βρισκόταν ο τελευταίος.

Ζημιές και επόμενες ενέργειες

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές και σε τέσσερις γειτονικές κατοικίες/υποστατικά, το ύψος των οποίων ακόμα δεν έχει υπολογιστεί.

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί έξι καταθέσεις και έχουν γίνει δύο έρευνες. Με βάση τα όσα προκύπτουν μέχρι στιγμής, αναμένεται να ληφθούν 91 καταθέσεις. Μεταξύ αυτών, καταθέσεις θα ληφθούν από το οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του υπόπτου, καθώς και από άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την υπόθεση.

Περαιτέρω, αναμένεται να ανακριθεί εκ νέου ο ύποπτος, να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί του, να εξεταστούν οι σκηνές και να παραληφθούν τυχόν άλλα τεκμήρια από τη φωτιά.

Επιπλέον, αναμένεται να παραληφθεί υλικό από καταγραφικά κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης που υπάρχουν στην περιοχή. Σημειώνεται ότι έχει ήδη παραληφθεί το καταγραφικό του ΚΚΒΠ από τα υποστατικά του 75χρονου.