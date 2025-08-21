Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε την απόσυρση παιχνιδιών και άλλων πλαστικών προϊόντων από την κυπριακή αγορά, καθώς εντοπίστηκαν να περιέχουν υψηλά ποσοστά φθαλικών εστέρων, πέραν των επιτρεπτών ορίων.

Σύμφωνα με τον κατάλογο που δόθηκε στη δημοσιότητα, τα προϊόντα που κρίθηκαν ακατάλληλα είναι τα εξής:

MINI PLAY GROUND, play set (Barcode 6547892001202)

Magic Beauty (Barcode 6900005651617)

Πατάκι Μπάνιου VS VC2280 70x40cm, Σχέδιο Αστέρι PVC

Χαλάκι Ντους (Barcode 5206753039976)

Αυτοκόλλητη Ταπετσαρία Τοίχου 300x45cm (Barcode Ο536771000036)

Το Τμήμα υπενθυμίζει ότι οι φθαλικοί εστέρες θεωρούνται ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH. Βάσει αυτών, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά παιχνιδιών και πλαστικών αντικειμένων που περιέχουν συγκεκριμένους φθαλικούς εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό.

ΚΥΠΕ