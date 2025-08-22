Με τον πιο φρικτό τρόπο έσβησαν τα όνειρα του Αντώνη Κουρρά, από το χωριό Ανάγυια της επαρχίας Λευκωσίας, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο, όταν το ανεμόπτερο που οδηγούσε (με βενζινοκίνητο κινητήρα) έπεσε χθες το πρωί, για άγνωστους ακόμη λόγους, σε βράχο σε παραλιακή περιοχή στο Κίτι.

Ο νεαρός βρισκόταν με φίλους του στην περιοχή Σοφτάδων. Σε κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί με έναν από αυτούς σε δύο μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς (paramotor glider). Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο αλεξίπτωτα υπερίπταντο στην παραλιακή περιοχή Παρασόλια στο Κίτι. Γύρω στις 8:30 χθες το πρωί, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το ανεμόπτερο του άτυχου νεαρού ενώ πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από την θάλασσα κατέληξε σε βράχο που βρισκόταν σε απόσταση πέντε μέτρων από την ακτή. Από τη βίαιη σύγκρουση ο 31χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο. Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε τον νεαρό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί πιστοποίησαν τον θάνατό του.

Στη σκηνή κλήθηκαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου, αλλά και μέλη της Επιτροπής Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Η Επιτροπή θα εξετάσει το μοιραίο paramotor glider, που είναι τύπος ανεμοπτέρου με βενζινοκίνητο κινητήρα και έλικα στο πίσω μέρος, για να εξακριβώσει εάν υπέστη μηχανική βλάβη ή εάν συνέβη κάτι άλλο που προκάλεσε τη πτώση του. Ακολούθως θα καταγράψει τα ευρήματά της σε έκθεση.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία Κιτίου αναμένεται να λάβει κατάθεση από τον φίλο του νεαρού, μόλις είναι σε θέση, για να διαφανεί από πού προμηθεύτηκαν τα συγκεκριμένα αλεξίπτωτα πλαγιάς κι εάν αντιλήφθηκε κάτι που θα βοηθήσει στη διερεύνηση του τραγικού ατυχήματος. Τα ακριβή αίτια θανάτου του νεαρού θα εξακριβωθούν από τη νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί επί της σορού του.