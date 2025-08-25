Από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση επήλθε ο θάνατος του 19χρονου εθνοφρουρού Χρίστου Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, έπειτα από πτώση από το αυτοκίνητο φίλου του στις 18 Αυγούστου. Αυτό κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού του, που διενεργήθηκε στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί αύριο το απόγευμα στην Αραδίππου, που έχει βυθιστεί στο πένθος. Η κηδεία του νεαρού θα τελεστεί στις 16:30 από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά. Η οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια, ενώ παράκληση της είναι όσοι παραστούν να φορούν λευκά ρούχα. Αντί στεφάνων, θα γίνονται εισφορές για στήριξη της οικογένειας.

Βαθύτατη θλίψη για τον άδικο χαμό του 19χρονου εξέφρασε ο Δήμος Αραδίππου, ανακοινώνοντας πως ως ένδειξη συμπαράστασης προς την οικογένεια, αποφάσισε όπως ακυρώσει εκδήλωση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας Αγίου Φανουρίου, στο πλαίσιο πανηγυριού.

Υπενθυμίζεται πως το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 11:30 το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου στον μεγάλο χώρο στάθμευσης, πίσω από τα κέντρα διασκέδασης του Μακένζι. Μια παρέα φίλων, οι πλείστοι αδειούχοι εθνοφρουροί, αφότου έφυγαν από χώρο εστίασης της περιοχής, μαζεύτηκαν στο χώρο.

Αρχικά η Αστυνομία διερευνούσε τροχαίο ατύχημα, ωστόσο, στη βάση νέων καταθέσεων που λήφθηκαν από τους εμπλεκόμενους είχε συλληφθεί 19χρονος φίλος του αδικοχαμένου νέου, για αδικήματα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις. Κι αυτό επειδή, όπως είχε λεχθεί στο δικαστήριο το οποίο τον προφυλάκισε για 2 ημέρες, ο 19χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα φέρεται να ξάπλωσε στο μπροστινό καπό του αυτοκινήτου του φίλου του που βρισκόταν εν κινήσει και υπό συνθήκες που διερευνώνται να έπεσε από αυτό.

Ο 19χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος χωρίς να κατηγορηθεί εν αναμονή της ολοκλήρωσης των εξετάσεων του ΤΑΕ Λάρνακας. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews o φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες, για να αποφασιστεί εάν ο 19χρονος θα διωχθεί ποινικά για το συμβάν.

Σημειώνεται πως ο 19χρονος είχε μεταφερθεί από τους φίλους του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ακολούθως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του διασωληνώθηκε και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ. Ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στο American Μedical Center στην Λευκωσία.

Τη νεκροτομή διενήργησαν η προϊσταμένη ιατροδικαστικής υπηρεσίας, Δρ Αγγελική Παπεττα, και ο ιατροδικαστής, Δρ Ορθόδοξος Ορθοδόξου.