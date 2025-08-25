Η φιλανθρωπική εκδήλωση του Enavsma Foundation με τίτλο «Μια ιστορία θα σου πω…» που έγινε στο πλαίσιο του τελευταίου Access City Festival, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκωσία, ήταν η επιτομή των παρεμβάσεων του φιλανθρωπικού οργανισμού τα τελευταία λίγα χρόνια της ύπαρξης του. Ένας καμβάς από ιστορίες ζωής, που μίλησαν στην καρδιά, ενέπνευσαν, προβλημάτισαν και έδωσαν μηνύματα δύναμης σε όσους παραβρέθηκαν. Ένα διαδραστικό δρώμενο για μικρούς και μεγάλους, όπου οι εμβληματικοί χώροι της πινακοθήκης γέμισαν με ανθρώπινες ιστορίες, παραμύθια και εικαστικές δραστηριότητες για παιδιά, σε ένα συγκλονιστικό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και τις προσωπικές ιστορίες των ομιλητών.

Μιλώντας στον «Φ» για το αλλιώτικο αυτό φιλανθρωπικό δρώμενο ο αντιπρόεδρος του Enavsma Foundation, Λεόντιος Τσέλεπος, τόνισε ότι η εκδήλωση «Μια ιστορία θα σου πω…» διηγήθηκε πολλές ιστορίες ζωής δίνοντας παράλληλα το έναυσμα στα νέα παιδιά της Κύπρου να γράψουν τη δική τους ιστορία μέσω της εκπαίδευσης. Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος της εκδήλωσης, εξήγησε, να ενισχύσει τη φιλανθρωπική δράση του ιδρύματος το οποίο έχει ως στόχο να δίνει σε όλο και περισσότερους Κύπριους νέους τη δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές, να ανοίξουν τα φτερά τους και να αποτελέσουν τους ηγέτες και πρωτοπόρους του αύριο.

Το Enavsma από το 2018 μέχρι σήμερα έχει προσφέρει συνολικά 29 υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο και το εξωτερικό, πέραν των 185 χιλιάδων ευρώ, είπε ο κ. Τσέλεπος. Συνολικά 19 από αυτές τις υποτροφίες δόθηκαν την τελευταία διετία. Αυτό αποδεικνύει ότι η δημιουργία του Enavsma αγκαλιάστηκε παγκύπρια, τόνισε.

Ο Λεόντιος Τσέλεπος ανέφερε επίσης ότι πλέον υπάρχει ευαισθητοποίηση από φορείς, εταιρείες, οργανισμούς και άτομα για στήριξη των σκοπών του ιδρύματος. Η κοινή προσπάθεια και συνεργασία με τέτοιες εταιρείες και φορείς, κάτω από το μήνυμα «Ενώνουμε τη Φωνή μας για τα παιδιά της Κύπρου», θα έχουν ως αποτέλεσμα να παραχωρηθούν τουλάχιστον 10 υποτροφίες στον κύκλο αιτήσεων για το 2025 – 2026, επεσήμανε.

Ο αντιπρόεδρος του Enavsma Foundation τόνισε ιδιαίτερα την συνεργασία δύο οργανισμών, του ομίλου εταιρειών Thanos Hotels & Resorts και του Round Table 7 Πάφου για τη δημιουργία του, μια καλή πρακτική, είπε, που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Αναφερόμενος στο πλάνο δράσεως του Ιδρύματος, ο Λεόντιος Τσέλεπος επεσήμανε ότι το Enavsma συνεργάστηκε τα χρόνια αυτά με το Growth Hacking Cyprus και το NetCast Zone, την κορυφαία πλατφόρμα podcast της Κύπρου για το Mindset Talks 7, στην Πάφο. Επρόκειτο για μια διήμερη διοργάνωση, που φιλοξένησε πάνω από 40 διακεκριμένους εισηγητές για θέματα διοίκησης, τεχνολογίας, digital content, επενδύσεων, Marketing, Personal Branding, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, περιβάλλοντος, υγείας, ευεξίας, αυτογνωσίας, σχέσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στόχος της διοργάνωσης, αναφέρει, ήταν να εμπνεύσει και να παρακινήσει τους συμμετέχοντες να εξελιχθούν.