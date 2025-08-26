Δύο επιστολές, ημερομηνίας 7 και 13 Αυγούστου, διαβίβασε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ, εκ μέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς, προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τον γνωστό ισχυρισμό περί ύπαρξης «δύο κρατικών οντοτήτων με ισότιμο καθεστώς» στην Κύπρο. Οι επιστολές κατατέθηκαν ως απάντηση σε πρόσφατες τοποθετήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όργανα του ΟΗΕ.

Η πρώτη επιστολή, με ημερομηνία 7 Αυγούστου, απαντά σε επιστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας της 30ής Ιουνίου που αναφερόταν σε παραβιάσεις του κυπριακού εναέριου χώρου. Σε αυτήν γίνεται λόγος για πτήσεις που «διεξάγονται με την πλήρη άδεια της αρχής πολιτικής αεροπορίας της τδβκ», όπως αποκαλείται το ψευδοκράτος, ενώ υποστηρίζεται ότι το παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου (Ερτζάν) λειτουργεί «σύμφωνα με τα πρότυπα του ICAO».

Παράλληλα, απορρίπτεται το ομοσπονδιακό μοντέλο λύσης και προβάλλεται η θέση ότι «η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και της ισότιμης διεθνούς υπόστασης των Τουρκοκυπρίων» και η έναρξη διαλόγου «για μια λύση δύο κρατών».

Η δεύτερη επιστολή, με ημερομηνία 13 Αυγούστου, κινείται στο ίδιο πλαίσιο. Σε αυτήν επαναλαμβάνεται ο ισχυρισμός ότι οι Ελληνοκύπριοι «σφετερίστηκαν δια της βίας» την Κυπριακή Δημοκρατία και ότι δήθεν «συνεχίζουν να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων».

ΚΥΠΕ