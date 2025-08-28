Οι αριθμοί με τις οικοδομές, οι οποίες κάηκαν ή υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό επιβεβαιώνουν τον φαύλο κύκλο που επικρατούσε διαχρονικά στον κατασκευαστικό τομέα.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από έλεγχο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ), από τις 710 οικοδομές, οι οποίες είτε κάηκαν είτε υπέστησαν ζημιές, στις 104 περιπτώσεις ουδεμία άδεια υπάρχει. Αυτό σημαίνει πως οι οικοδομές ολοκληρώθηκαν χωρίς να εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής. Στην πορεία ο αριθμός αυτός δυνατόν να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω δεδομένου ότι, όπως πληροφορούμαστε από τον ΕΟΑ, βρέθηκαν άλλες 221 περιπτώσεις οικοδομών για τις οποίες δεν έχουν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ούτε και έχουν εντοπιστεί άδειες.

Εξάλλου, σε 336 περιπτώσεις έχει εντοπιστεί άδεια οικοδομής κάτι το οποίο παραπέμπει και στο ότι υπάρχουν και οι πολεοδομικές άδειες οι οποίες προηγούνται των αδειών οικοδομής. Ωστόσο, από τις 336 αυτές περιπτώσεις, μόνο για τις 293 έχει γίνει επιβεβαίωση των στοιχείων (πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας) οπόταν ο αριθμός των 336 ίσως μειωθεί στην πορεία.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι, νόμιμες, μέχρι στιγμής, εν μέρει αδειούχες είναι 293 από τις 710 που έχουν ελεγχθεί, δηλαδή άδεια έχει περίπου το 40% των οικοδομών. Άλλες 417 οικοδομές είτε διαθέτουν μόνο πολεοδομική άδεια είτε δεν διαθέτουν καθόλου, είτε διαθέτουν αλλά αυτό θα διαφανεί στην πορεία στο πλαίσιο εμβάθυνσης του ελέγχου που διεξάγεται.

Η αναφορά στο «εν μέρει» (για τις 293) αφορά την πιθανότητα πολλές από αυτές ή και όλες να μην έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, αλλά αυτό αφορά μεγάλο ποσοστό των οικοδομών παγκυπρίως, οπόταν παραβλέπεται.

Το μόνο σίγουρο, επίσης μέχρι στιγμής, είναι ότι 104 οικοδομές έχουν ανεγερθεί χωρίς οποιαδήποτε άδεια (πολεοδομική/ οικοδομής).

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε, επίσης, πως από το σύνολο των 710 οικοδομών, για τις 49 είχε εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια. Για τις 49 αυτές περιπτώσεις βρέθηκε μεν πολεοδομική άδεια αλλά δεν εντοπίστηκε άδεια οικοδομής.

Συνοπτικά, τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο των 710 οικοδομών που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά έχουν ως ακολούθως:

• Για 336 έχει εντοπιστεί άδεια οικοδομής (για 293 έχει επιβεβαιωθεί ενώ για τις υπόλοιπες 43 θα ελεγχθούν ξανά οι φάκελοι που εντοπίστηκαν).

• Για 49 έχει εντοπιστεί πολεοδομική άδεια.

• Για 104 δεν υπάρχει άδεια.

• Για 221 δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και δεν έχουν εντοπιστεί άδειες.

Όπως είναι γνωστό, ο δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, είχε εκτιμήσει πως ποσοστό 20-30% των κατοικιών που καταστράφηκαν πλήρως ή μερικώς, εμπίπτουν στην κατηγορία των μη αδειοδοτημένων υποστατικών, που ανεγέρθηκαν έξω από τις νόμιμες οικιστικές ζώνες. Τελικά, το ποσοστό πιθανώς να αποδειχθεί μεγαλύτερο. Ήδη μέχρι στιγμής, με τις 104 οικοδομές οι οποίες βρέθηκαν χωρίς οποιαδήποτε άδεια, το ποσοστό κυμαίνεται στο 13-15% του συνόλου.

Η όλη προσπάθεια διαπίστωσης της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί όσον αφορά τη νομιμότητα των οικοδομών που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά, ήταν αρκετά δύσκολη υπό την έννοια ότι οι σχετικοί φάκελοι τύγχαναν χειρισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις επαρχιακές διοικήσεις, σε «κετάπες», όπως μας ελέχθη χαρακτηριστικά. Στην πορεία του χρόνου, αρκετά τεμάχια άλλαξαν αριθμό ή και ιδιοκτήτες κάτι το οποίο περιέπλεξε τη διαδικασία εντοπισμού των φακέλων.

Ειδικά για τις 221 περιπτώσεις οικοδομών για τις οποίες δεν βρέθηκαν στοιχεία ή δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία, λειτουργοί του ΕΟΑ αναμένεται να επικοινωνήσουν με έναν έκαστο των ιδιοκτητών, ώστε να τους ρωτήσουν αν κατέχουν οι ίδιοι οποιαδήποτε ντοκουμέντα τα οποία να αποδεικνύουν ότι εξεδόθησαν άδειες κ.ο.κ. Ο ΕΟΑ έστειλε τα στοιχεία που περισυνέλλεξε στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού. Όταν ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τις άδειες των οικοδομών, όσοι δεν διαθέτουν εγκρίσεις θα υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα με σκοπό να νομιμοποιηθούν ώστε να λάβουν και την σχετική αποζημίωση από την κυβέρνηση.

Κάποιοι από τους ιδιοκτήτες ή και μελετητές τους, επικοινώνησαν ήδη με τον ΕΟΑ ζητώντας πληροφόρηση ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να εγκριθεί η αποζημίωση τους. Όπως είναι γνωστό, με βάση την απόφαση της κυβέρνησης, όσοι διαθέτουν όλες τις άδειες θα λάβουν πλήρη αποζημίωση, ενώ οι ιδιοκτήτες όσων ιδιοκτητών που δεν εξέδωσαν τις σχετικές άδειες θα εισπράξουν μόνο το 25% της ζημιάς που υπέστησαν.