Τα ενοίκια σε ορισμένες περιοχές της Κύπρου προκαλούν ίλιγγο και, όπως προκύπτει από στοιχεία τα οποία τηρεί το υπουργείο Εσωτερικών, σε μερικούς μήνες (από την προηγούμενη καταγραφή) φαίνεται πως αυξήθηκαν εκ νέου.

Με βάση στοιχεία της τελευταίας καταγραφής του Μαρτίου από το Τμήμα Κτηματολογίου, στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Τύχωνα, το αγοραίο ενοίκιο μίας κατοικίας ενός υπνοδωματίου και 80 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.) είναι €1.250, ένα δυάρι 100τ.μ. διατίθεται προς 1.650, ενώ το αγοραίο ενοίκιο ενός τριαριού είναι €2.300.

Στο δημοτικό διαμέρισμα Γερμασόγειας το αγοραίο ενοίκιο κατοικίας ενός υπνοδωματίου κυμαίνεται στα €1.250, το νοίκι δύο υπνοδωματίων είναι €1.650 και τριών υπνοδωματίων, €2.300. Προ εξαμήνου το αγοραίο ενοίκιο ενός μοναριού στη Γερμασόγεια ήταν €1.200, του δυαριού €1.500 και του τριαριού €1.850. Ειδικά για τη Γερμασόγεια σημειώνεται, πως ο μέσος όρος ψηλότερου ενοικίου σε διαμέρισμα φτάνει μέχρι €24 ανά τετραγωνικό μέτρο. Εξάλλου, το υψηλότερο ενοίκιο ανά τ.μ. στις οικίες, επίσης, στη Γερμασόγεια, φτάνει έως και τα €16,50 ανά τετραγωνικό μέτρο. Για να γίνουν καλύτερα αντιληπτοί οι αριθμοί και οι διακυμάνσεις των ενοικίων, αναλόγως και της περιοχής, σημειώνεται πως υπάρχουν κοινότητες στις οποίες νοικιάζονται οικίες προς €2-€2,5 ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Αθανασίου ένα σπίτι ενός υπνοδωματίου νοικιάζεται προς €1.150, έναντι €1.550 των δύο υπνοδωματίων και €2.250 των τριών υπνοδωματίων. Στον Άγιο Αθανάσιο ο μέσος όρος ενοικίου ενός μοναριού ήταν (τον περασμένο Σεπτέμβριο) €1.000, ενός δυαριού €1.450 και ενός τριαριού €1.850.

Στη Λευκωσία (δημοτικό διαμέρισμα Έγκωμης) μία κατοικία ενός υπνοδωματίου νοικιάζεται προς €675, μία οικία δύο υπνοδωματίων προς €1.000 και μία οικία τριών υπνοδωματίων έναντι €1.250. Στην Έγκωμη, τον περασμένο Σεπτέμβριο το αγοραίο ενοίκιο (κατά μέσον όρο) για μονάρια ήταν €625, για δυάρια €900 ενώ τα τριάρια νοικιάζονταν έναντι €1.045.

Στην Πάφο, και συγκεκριμένα στην κοινότητα Χλώρακας, οι οικίες ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται έναντι €600, των δύο υπνοδωματίων προς €750 ενώ των τριών υπνοδωματίων έναντι €975.

Στο δημοτικό διαμέρισμα Λάρνακας ένα μονάρι νοικιάζεται προς €750, ένα δυάρι προς €950 και ένα τριάρι προς €1.375.

Στην Αγία Νάπα τα σπίτια ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται έναντι €675, τα σπίτια δύο υπνοδωματίων προς €900 και των τριών υπνοδωματίων προς €1.150.

Στο Παραλίμνι τα σπίτια ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €675, των δύο υπνοδωματίων προς €925 και των τριών υπνοδωματίων έναντι €1.225.

Το Υπουργείο διευκρινίζει, πως τα ενοίκια αφορούν καινούριες συμβατικές κατοικίες, ή κατοικίες που έχουν ανακαινιστεί πλήρως πρόσφατα, χωρίς έπιπλα και απευθύνονται σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, μόνιμους κάτοικους Κύπρο. Η τελευταία αναφορά σε Κύπριους, παραπέμπει στο ενδεχόμενο κτήρια με τα ίδια δεδομένα να νοικιάζονται πιο ακριβά σε αλλοδαπούς.

Τι ισχύει με τα διαμερίσματα

Όσον αφορά τα διαμερίσματα, στην Έγκωμη Λευκωσίας ένα μονάρι 50τ.μ. νοικιάζεται προς €625, ένα δυάρι προς €900 και ένα τριάρι προς €1.050.

Στη Λεμεσό, στα δημοτικά διαμερίσματα Αγίου Αθανασίου, Λεμεσού και Αγίου Τύχωνα, τα διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων εμβαδού 100τ.μ. νοικιάζονται προς €1.850. Στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Αθανασίου το μονάρι 50τ.μ. νοικιάζεται προς €1.100 και ένα δυάρι προς €1.450. Στον Άγιο Τύχωνα το μονάρι νοικιάζεται προς €1.000 και το δυάρι προς €1.500.

Στην Πάφο προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στο δημοτικό διαμέρισμα Κονιών τα ενοίκια των διαμερισμάτων είναι υψηλότερα ακόμη και από τα ενοίκια στον ίδιο το δημοτικό διαμέρισμα Πάφου. Συγκεκριμένα, στα Κονιά ένα μονάρι νοικιάζεται προς €425, ένα δυάρι προς €700 και ένα τριάρι προς €850. Στην ίδια την Πάφο, ένα μονάρι νοικιάζεται έναντι €450, ένα δυάρι προς €650 και ένα τριάρι προς €750.

Στην πόλη της Λάρνακας ένα διαμέρισμα μονάρι νοικιάζεται προς €725, ένα δυάρι προς €900 και ένα τριάρι έναντι €1.150.

Στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Νάπας ένα μονάρι νοικιάζεται προς €450, ένα δυάρι προς €575 και ένα τριάρι προς €725.

Στο Παραλίμνι το αγοραίο ενοίκιο ενός μοναριού είναι €450, εντός δυαριού €575 και ενός τριαριού €750.

Πιο κάτω παραθέτουμε ενδεικτικά το αγοραίο ενοίκιο κατοικιών σε διάφορες περιοχές.

Λευκωσία:

>> Δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Δομετίου, ενός υπνοδωματίου 80τ.μ. €575, δύο υπνοδωματίων €825 και τριών υπνοδωματίων €1.025.

>> Δημοτικό διαμέρισμα Αγλαντζιάς ενός υπνοδωματίου €650, δύο υπνοδωματίων €875 και τριών υπνοδωματίων €1.050.

>> Δημοτικό διαμέρισμα Λακατάμιας, ενός υπνοδωματίου €550, δύο υπνοδωματίων €800 και τριών υπνοδωματίων €1.025.

>> Δήμος Στροβόλου ενός διαμερίσματος €625, δύο δωματίων €925 και τριών €1.200.

Λεμεσός:

>> Δημοτικό διαμέρισμα Κάτω Πολεμιδιών ενός δωματίου €1.025, δύο υπνοδωματίων €1.250 και τριών υπνοδωματίων €1.650.

>> Δημοτικό διαμέρισμα Μέσα Γειτονιάς ενός δωματίου €1.150, δύο υπνοδωματίων €1.550 και τριών υπνοδωματίων €1.550.

>> Δημοτικό διαμέρισμα Μουτταγιάκας ενός δωματίου €1.025, δύο υπνοδωματίων €1.550 και τριών υπνοδωματίων €2.200.

Λάρνακα:

>> Δημοτικό διαμέρισμα Αραδίππου ενός υπνοδωματίου €575, δύο υπνοδωματίων €725 και τριών υπνοδωματίων €875.

>> Δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδιών, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου €675, δύο υπνοδωματίων €900 και τριών υπνοδωματίων €1.075.

>> Δημοτικό διαμέρισμα Βορόκλινης, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου €625, δύο υπνοδωματίων €750 και τριών υπνοδωματίων €925.

>> Κοινότητα Πύλας, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου €575, δύο υπνοδωματίων €700 και τριών υπνοδωματίων €875.

Αμμόχωστος:

>> Δημοτικό διαμέρισμα Δερύνειας, ενός υπνοδωματίου €375, δύο υπνοδωματίων €500 και τριών υπνοδωματίων €600.

>> Δημοτικό διαμέρισμα Λιοπετρίου ενός υπνοδωματίου €325, δύο υπνοδωματίων €450 και τριών υπνοδωματίων €550.

>> Δημοτικό διαμέρισμα Φρενάρους, ενός δωματίου €325, δύο δωματίων €450 και τριών δωματίων €550.

>> Δημοτικό διαμέρισμα Σωτήρας, ενός δωματίου €375, δύο υπνοδωματίων €500 και τριών δωματίων €600.