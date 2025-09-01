Επί της διαδικασίας χαρακτήρισε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χρηστάκης Ευσταθίου, την πρόσκληση που έλαβε ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός να παραστεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο περί τα μέσα Οκτωβρίου.

Όπως ανέφερε, καθώς άρχισε η εξέταση των φακέλων προσφυγής του Τυχικού, κρίθηκε αναγκαίο από τους συνοδικούς του Πατριαρχείου να κληθεί ώστε να δώσει επεξηγήσεις σε ζητήματα που θα του τεθούν. Διευκρίνισε επίσης ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει κληθεί, ούτε άλλος ιεράρχης πέραν του Τυχικού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κύριο πρόσωπο της διαδικασίας είναι ο Τυχικός, καθώς εκείνος προσέφυγε με την έκκλητο και οι συνοδικοί χρειάζονται διευκρινίσεις. Μετά την παρουσία του στο Φανάρι, θα αναμένεται απόφαση για το κατά πόσο το αίτημά του γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται.

Εάν γίνει δεκτό, θα ικανοποιηθεί το αίτημα του Τυχικού· σε αντίθετη περίπτωση επικυρώνονται οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία τον έκρινε έκπτωτο από τη Μητρόπολη Πάφου και τον κάλεσε στην Αρχιεπισκοπή, υπό την προϋπόθεση υπογραφής ομολογίας πίστεως.

Ο ίδιος ο Επίσκοπος έχει υποστηρίξει ότι δεν του δόθηκε κατηγορητήριο ούτε η δυνατότητα απολογίας, ενώ δεν κλήθηκαν μάρτυρες, χαρακτηρίζοντας άδικη τη διαδικασία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι προετοιμάζεται για τη μετάβασή του στο Φανάρι, ενώ αυτό που τον έχει επηρεάσει περισσότερο είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί. Μέχρι χθες, πάντως, δεν είχε λάβει επισήμως την πρόσκληση.

Αναμένουμε επίσημη πρόσκληση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, λέει η δικηγόρος του

Πάντως, από πλευράς του ο τέως Μητροπολίτης Πάφου, υποστηρίζει πως δεν έχει λάβει οποιαδήποτε πρόσκληση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σύμφωνα με την Ευαγγελία Πουλλά εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί τον Επίσκοπο Τυχικό, την αναμένουν προκειμένου να τροχοδρομήσουν τις περαιτέρω διαδικασίες και τα επόμενα βήματα τους.

Σε δηλώσεις της, η κ. Πουλλά ανέφερε πως «μετά την επιστολή που θα λάβουμε να τροχοδρομήσουμε τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν». Επιπρόσθετα, ανέφερε πως «θα χρειαστεί να γνωρίζουμε με ποιους θα μεταβεί ο σεβασμιώτατος κ. Τυχικός στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και κατά πόσο θα μπορούν να μεταβούν μαζί του και δικηγόροι που να τον εκπροσωπήσουν ή κανονολόγος». Η κ.Πουλλά εκτίμησε ωστόσο, πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο με το κύρος που διαθέτει θα ενεργήσει σωστά.

Όπως είπε, το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι ένα απλό ανακοινωθέν χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Όπως ανέφερε, συναντήθηκε με τον Επίσκοπο Τυχικό το περασμένο Σάββατο, ωστόσο ακόμη δεν έλαβαν οποιεσδήποτε αποφάσεις προσθέτοντας πως το νομικά ορθό είναι να μην κάνουν δηλώσεις επί της ουσίας ως δικηγόροι που εκπροσωπούν τον κ. Τυχικό.

Ερωτηθείς εάν τους ικανοποιεί αυτή η εξέλιξη, η κ.Πουλλά απάντησε πως πρόκειται για μια θετική εξέλιξη. Ο κ. Τυχικός προχώρησε είπε στο έκκλητο ως πρώην Μητροπολίτης Πάφου και μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ερωτηθείσα τι κάνει ο Επίσκοπος Τυχικός όλο αυτό το διάστημα που δεν μπορεί να λειτουργήσει η κ. Πουλλά είπε, «προσευχή και νηστεία».

ΚΥΠΕ