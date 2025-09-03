Διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας στο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας εκδόθηκε εναντίον 39χρονης αλλοδαπής που διαμένει στην Πάφο τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία λίγο μετά τις 2.00 την αυγή ξέσπασε φωτιά σε πατάρι καταστήματος στο οποίο διέμενε η 39χρονη, σε κεντρική λεωφόρο της Πάφου.

Η 39χρονη σύμφωνα με τις εξετάσεις που έγιναν όχι μόνο έθεσε σκόπιμα την φωτιά, αλλά στην συνέχεια κλειδώθηκε σε δωμάτιο του υποστατικού και οι πυροσβέστες έσπασαν την πόρτα προκειμένου να την απομακρύνουν πριν κινδυνεύσει.