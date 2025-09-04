Παρενέργειες προκάλεσαν οι τοποθετήσεις που έγιναν χθες στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών από πλευράς Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, αφού προκάλεσαν την αντίδραση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη. Ο τελευταίος ζήτησε να γίνει διευκρίνιση επί των επίμαχων τοποθετήσεων.

Ο κ. Μάκης Κωνσταντινίδης, εκπροσωπώντας την Αρχή στη συνεδρίαση, τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων για τη γνωστή καταγγελία σε βάρος του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. Στο πλαίσιο της έρευνας είχε κληθεί να καταθέσει και ο νυν βοηθός αρχηγός Αστυνομίας, Μιχάλης Κατσουνωτός.

Η εν λόγω υπόθεση, όπως είναι γνωστό, αφορούσε ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του κ. Αγγελίδη, σε τρεις περιπτώσεις προσώπων για τα οποία ανέστειλε την ποινική τους δίωξη,

Η Αρχή τότε είχε αποφασίσει πως δεν προέκυπτε διαφθορά σε βάρος του, ωστόσο, είχε εισηγηθεί στη Νομική Υπηρεσία δίωξη του κ. Κατσουνωτού σε σχέση με το δικαίωμα της σιωπής που άσκησε κατά την έρευνα (κωλυσιεργία διαδικασίας).

Ο κ. Κωνσταντινίδης αναφερόμενος στα δεδομένα, μίλησε για «τρεις υποθέσεις» που τέθηκαν ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, «για τον ίδιο αστυνομικό».

Αυτή η αναφορά προκάλεσε παρερμηνείες, αλλά και την αντίδραση του Γιώργου Σαββίδη. Με ανάρτησή του χθες το απόγευμα κι επικαλούμενος δημοσίευμα με τις επίμαχες δηλώσεις, δημοσιοποίησε την ακόλουθη τοποθέτηση: «Καλώ την Αρχή Κατά της Διαφθοράς να αναφέρει ποιες είναι οι τρεις υποθέσεις ‘διαφθοράς που ολοκληρώθηκαν και απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία και δεν προχώρησε καμια!’. Σε περίπτωση που αυτά δεν λέχθηκαν, η Αρχή οφείλει να διευκρινίσει».