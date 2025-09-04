Η εμπειρία από τα Ιατρεία Ταχείας Διακίνησης Ασθενών δείχνει ότι με πολιτική βούληση και σωστό σχεδιασμό δίνονται λύσεις σε χρόνια προβλήματα. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και ουσιαστικά, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του στα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στα αποτελέσματα αυτά, είπε ότι:

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, από τις 31 Μαρτίου μέχρι σήμερα, εξυπηρετήθηκαν 3.530 ασθενείς, αριθμός που αντιστοιχεί στο 17,18% του συνολικού αριθμού (20.416) που επισκέφθηκαν το ΤΑΕΠ την ίδια περίοδο.

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, από τις 2 Ιουνίου μέχρι σήμερα, εξυπηρετήθηκαν 1.503 ασθενείς, ποσοστό που φθάνει το 37,46% του συνόλου (3.999).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, από τις 18 Ιουλίου μέχρι σήμερα, εξυπηρετήθηκαν 381 ασθενείς, με μέσο όρο 17 επισκέψεις ημερησίως, που αντιστοιχούν στο 34% του συνόλου (1.044).

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου το Ιατρείο λειτουργεί πιλοτικά από τις 18 Αυγούστου, έχουν ήδη εξυπηρετηθεί πέραν των 470 ασθενών, με μέσο όρο 16 επισκέψεις ημερησίως. Το Ιατρείο αυτό θα λειτουργεί αποκλειστικά κατά τους θερινούς μήνες, για την κάλυψη των αυξημένων τουριστικών αναγκών της περιοχής.

Όπως είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «οι αριθμοί αυτοί είναι ουσιαστικά χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετούνται άμεσα και εκατοντάδες επείγοντα που αντιμετωπίζονται χωρίς καθυστέρηση».

«Τα Ιατρεία αυτά δεν αντικαθιστούν τα ΤΑΕΠ, αλλά τα ενισχύουν, αναλαμβάνοντας περιστατικά χαμηλής βαρύτητας με ταχύτητα και ασφάλεια. Έτσι απελευθερώνονται χρόνος και δυναμικό για τα πραγματικά επείγοντα. Αυτό αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής μας: αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του δημόσιου συστήματος υγείας», κατέληξε.