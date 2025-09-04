Με σημερινή του απόφαση το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας – Αμμοχώστου για επιβολή διαδοχικής ποινής 40 χρόνων στον 42χρονο ισοβίτη Δημήτρη Μαμαλικόπουλο.

Η 40ετης κάθειρξη είχε επιβληθεί στον βαρυποινίτη στα τέλη Ιουλίου του 2022 και ήταν διαδοχική της ποινής που εκτίει για τον φόνο εκ προμελέτης άλλων πέντε ατόμων στην Αγία Νάπα.

Το τριμελές Δικαστικό σώμα (Χ.Β. Χαραλάμπους, Μ. Παπαδοπούλου, Μ.Γ. Πικής) απέρριψε τους λόγους έφεσης που ήγειρε ο Μαμαλικόπουλος επικυρώνοντας στην ουσία την ετυμηγορία του πρωτόδικου Δικαστηρίου. Να σημειωθεί ότι ο Μαμαλικόπουλος δεν προσέλαβε δικηγόρο αναλαμβάνοντας ο ίδιος την εκπροσώπησή του, ενώ για τον Γενικό Εισαγγελέα εμφανίστηκε ο ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νίνος Κέκκος, ο οποίος είχε χειριστεί και πρωτοδίκως την υπόθεση.

Το Εφετείο στην κατακλείδα του σημειώνει: «Είναι γεγονός ότι η συνολική ποινή των 40 ετών είναι ιδιαίτερα υψηλή. Όμως ταυτόχρονα η παρούσα είναι περίπτωση ατόμου που βρέθηκε ένοχο, μεταξύ άλλων σοβαρών αδικημάτων, για την απόπειρα φόνου πέντε ατόμων, ενώ εκτίει ποινή για τον φόνο εκ προμελέτης άλλων πέντε ατόμων. Θεωρούμε ότι τυχόν διαταγή όπως οι ποινές για τα επίδικα αδικήματα συντρέχουν θα οδηγούσε σε υποτίμηση της ξεχωριστής αξίας της ζωής εκάστου των θυμάτων. Καταλήγουμε, συνεπώς, ότι η διαταγή του Κακουργιοδικείου για διαδοχικές ποινές ήταν δικαιολογημένη στην υπό κρίση περίπτωση».

Ο Δημήτρης Μαμαλικόπουλος, είχε κριθεί ένοχος το καλοκαίρι του 2022 σε 24 κατηγορίες που αφορούσαν στις απόπειρες φόνου που διαπράχθηκαν σε Λάρνακα και Αγία Νάπα, στις 27/11/2019 και 16/2/2020, αντίστοιχα.

Ο Μαμαλικόπουλος, ο οποίος ήδη εκτίει ποινή ισοβίων δεσμών (πενταπλό φονικό, Ιούνιος 2012), σύμφωνα με τα ευρήματα του Κακουργιοδικείου, όπως αυτά καταγράφονταν στην ετυμηγορία του έκτασης 128 σελίδων, ήταν ο ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων. Το Κακουργιοδικείο, με άλλα λόγια, είχε αποδεχθεί τις θέσεις της κατηγορούσας Αρχής που βασίστηκαν στον μάρτυρα κατηγορίας Χαράλαμπο Χρυσάνθου.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην απόφαση, ενόσω ο Μαμαλικόπουλος βρισκόταν στο κελί, έδιδε συνεχείς οδηγίες μέσω τηλεφώνου στον ήδη καταδικασθέντα σε 35ετή κάθειρξη Χαράλαμπο Χρυσάνθου, άλλως «Χάμπουργκερ», για το πώς να διαπράξει τα εγκλήματα.

Ο Χρυσάνθου, στις 27/11/2019 τραυμάτισε σοβαρά τον Κ. Χαραλάμπους άλλως «Μαύρο», πυροβολώντας τον ενόσω βρισκόταν στο αυτοκίνητό του στη Λάρνακα. Ο «Χάμπουργκερ», λίγους μήνες αργότερα (16/2/2020), έχοντας λάβει οδηγίες να φονεύσει τον Κ. Κρητικό, άνοιξε πυρ με στρατιωτικό τυφέκιο εναντίον θαμώνων καφεστιατορίου στην Αγία Νάπα τραυματίζοντας τέσσερις πολίτες, μεταξύ των οποίων και μια 26χρονη που κινδύνευσε να χάσει το πόδι της.

Οι κατηγορίες αφορούσαν σε αδικήματα συνωμοσίας για φόνο, απόπειρας φόνου, κατοχής και μεταφοράς πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, καθώς και προμήθειας ναρκωτικών (2 κιλά κάνναβη).