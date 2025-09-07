Με στόχο τη στήριξη των επενδύσεων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) προχώρησε στην ετοιμασία και έκδοση ενός Οδηγού Αδειοδότησης για Αγροτικές και Κτηνοτροφικές Κατασκευές, απευθυνόμενου σε αιτητές των νέων επενδυτικών παρεμβάσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2023–2027.

Το επόμενο που αναμένεται να ανακοινωθεί είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο.

Οι πληροφορίες του Φιλελεύθερου είναι ότι Τράπεζες, ΥΓΑΑΠ, Υπουργείο Οικονομικών, Νομική Υπηρεσία, ΚΟΑΠ είναι στο τελικό στάδιο της συμφωνίας για να προχωρήσει και αυτό το κομμάτι που θα διευκολύνει την δανειοδότηση των αιτητών.

Ο Οδηγός δημοσιοποιείται σε μια καίρια χρονική συγκυρία, λίγο πριν από την υποβολή αιτήσεων για έργα συνολικού προϋπολογισμού €67,5 εκατομμυρίων, εκ των οποίων €60 εκατ. προορίζονται για επενδύσεις έως €400.000 ανά γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση και €7,5 εκατ. για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών.

Κατά τις επισκέψεις της σε γεωργικές περιοχές, η Υπουργός Μαρία Παναγιώτου διαπίστωσε ένα σημαντικό πρόβλημα: οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι αδυνατούσαν να προχωρήσουν στις επενδύσεις τους επειδή δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν εγκαίρως τις απαραίτητες οικοδομικές άδειες, προαπαιτούμενο για την επιδότηση έργων όπως θερμοκήπια, αποθήκες, φωτοβολταϊκά συστήματα και δεξαμενές.

Η γραφειοκρατία, οι χρονοβόρες διαδικασίες και η ασάφεια γύρω από τις απαιτήσεις των Αρχών δημιουργούσαν εμπόδια που αποθάρρυναν την υλοποίηση των επενδύσεων.

Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έδωσε οδηγίες για τάχιστη επίλυση των προβλημάτων που καταγράφηκαν. Συνεπεία αυτού, ανάμεσα σε άλλα ετοιμάστηκε ο σχετικός Οδηγός με σκοπό την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αίτησης για έκδοση Άδειας Οικοδομής.

Ο Οδηγός έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να επιταχύνει τη διαδικασία αδειοδότησης, περιλαμβάνοντας:

● Έκδοση νέων Διαταγμάτων με μειωμένες απαιτήσεις από μέρους της αδειοδοτούσα αρχής.

● Τη σαφή καταγραφή ποια έργα χρειάζονται οικοδομική ή πολεοδομική άδεια

● Αναλυτικά τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά

● Καθορισμένα χρονοδιαγράμματα για την έκδοση αδειών

● Οδηγίες για την έγκαιρη εξασφάλιση γνωμοδοτήσεων από κρατικές υπηρεσίες

● Τυποποιημένους όρους αδειοδότησης, που προωθούν τη διαφάνεια και την ταχύτητα

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες βρίσκονται πλέον σε έναν ενιαίο οδηγό, καταργώντας την ανάγκη επικοινωνίας με πολλαπλές υπηρεσίες.

Για πρώτη φορά ο γεωργός έχει ενώπιων του ένα ολοκληρωμένο οδηγό που τον ενημερώνει με ποιο τρόπο/ διαδικασία, ποια έντυπα απαιτούνται, που να αποταθεί και εντός ποιων χρονοδιαγραμμάτων θα εξασφαλίσει άδεια οικοδομής για τα γεωργοκτηνοτροφικά του υποστατικά.

Αυτό αποτελούσε ανέκαθεν απαίτηση τον γεωργοκτηνοτρόφων για εξοικονόμηση χρόνου. Η διαδικασία διαβούλευσης υπάρχει στις περιπτώσεις εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας.

Λόγω του ότι οι γεωργικές κυρίως κατασκευές αποτελούν απλές κατασκευές οι οποίες δεν απαιτούν πολεοδομική άδεια αλλά μόνο άδεια οικοδομής ο παρόν οδηγός αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα των γεωργών για γρήγορη εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας.

Η ετοιμασία του Οδηγού αποτέλεσε προϊόν συνεργασίας πολλών κρατικών φορέων, κυρίως του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΕΟΑ και των Τμημάτων Γεωργίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

Η συνεργασία αυτή θεωρείται καθοριστική για την επιτυχή υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, ενώ με επιστολή του το Τμήμα Γεωργίας (ημ. 26/5/2025) ενημέρωσε επίσημα όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την υποχρέωση εφαρμογής των προβλέψεων του Οδηγού.

Η προκήρυξη του νέου Επενδυτικού Μέτρου, που παρουσιάστηκε στις Επιτροπές Παρακολούθησης της νέας και παλαιάς ΚΑΠ, στοχεύει στην ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών γεωργών, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση:

Στην ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού μέσω του προγράμματος νέων γεωργών, στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, στην πράσινη μετάβαση της γεωργίας, με υποχρέωση για περιβαλλοντικά έργα και εξοικονόμηση νερού.

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών είναι η υποβολή της άδειας οικοδομής της κατασκευής ή βεβαίωσης για κατάθεση αίτησης για εξασφάλιση άδειας οικοδομής.

Νοείται ότι για τη λήψη του ποσού της επιδότησης θα πρέπει ο αιτητής να καταθέσει και την εκδοθείσα άδεια οικοδομής για την κατασκευή.

Αυτό που διαπιστώνεται είναι η δυσκολία στην εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών αλλά και καθυστέρηση στην αξιολόγηση των αιτήσεων.

Ως αποτέλεσμα αυτού οι γεωργοί δεν είναι σε θέση να προβούν στις διάφορες επενδύσεις που αιτούνται και δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

Πέραν τούτου, με την καταχώριση του Χαλουμιού ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) οι προοπτικές του τομέα αιγοπροβατοτροφίας κρίνονται ευοίωνες και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προωθεί μέτρα για αύξηση της παραγωγής αιγινού και πρόβειου γάλακτος.

Ο νέος Οδηγός Αδειοδότησης δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό εγχειρίδιο, αλλά ένα στρατηγικό εργαλείο για την επιτυχή αξιοποίηση των €67,5 εκατ. που διαθέτει το κράτος για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί καλούνται πλέον να αξιοποιήσουν τα νέα δεδομένα, να ενημερωθούν εγκαίρως και να υποβάλουν αιτήσεις βάσει των απλοποιημένων διαδικασιών.

Σύνδεση με το Σχέδιο των €67,5 εκατ.

Ο Οδηγός είναι κρίσιμος για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στις επενδυτικές παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ. Η έγκαιρη υποβολή της άδειας οικοδομής ή βεβαίωσης υποβολής αίτησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στα επενδυτικά μέτρα.

Όπως ανέφερε η Υπουργός, το πακέτο των €67,5 εκατ. «συνδέεται για πρώτη φορά με τόσο σαφώς καθορισμένες και επιταχυνόμενες διαδικασίες αδειοδότησης», κάτι που ενισχύει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος μέσω του Τμήματος Γεωργίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τους αιτητές των επενδυτικών παρεμβάσεων.



Εξέταση της αίτησης με προτεραιότητα

Ο οδηγός ειδικά τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται σε αυτόν, απευθύνονται αποκλειστικά σε γεωργοκτηνοτρόφους που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επενδυτικές παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, και σκοπό έχει να παρέχει καθοδήγηση μέσω της καταγραφής των απαιτήσεων για την εξασφάλιση αδειοδότησης για τις κυριότερες κατασκευές που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Σχέδιο.

Συγκεκριμένα καταγράφεται ποιες κατασκευές απαιτούν την εξασφάλιση και πολεοδομικής άδειας πριν την εξασφάλιση άδειας οικοδομής, ποιες κατασκευές εξαιρούνται από την εξασφάλιση άδειας οικοδομής και πότε απαιτείται η εξασφάλιση περιβαλλοντικής γνωμοδότησης ή ετοιμασία Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

Στον οδηγό καταγράφονται και τα έντυπα που πρέπει να προσκομίσει ο αιτητής.

Για σκοπούς εντοπισμού των αιτήσεων που θα υποβάλλονται μέσω του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ και θα αφορούν τις περιπτώσεις γεωργών που θα συμμετέχουν στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, και η εξέταση της αίτησης τους θα πρέπει να γίνεται με προτεραιότητα.

Οι αιτήσεις για έργα που εντάσσονται στο Σχέδιο ΚΑΠ θα πρέπει να φέρουν τον συμβολισμό Α1, ώστε να τύχουν προτεραιότητας. Για τις γεωργικές αποθήκες ισχύει η αίτηση Α4.

Φωτοβολταϊκά σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Ο νέος οδηγός απευθύνεται αποκλειστικά σε γεωργοκτηνοτρόφους που επιθυμούν να ενταχθούν σε επενδυτικές παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2023–2027.

Σκοπός του είναι να παράσχει ξεκάθαρη καθοδήγηση για τις απαιτούμενες άδειες και διαδικασίες αδειοδότησης, καλύπτοντας τις σημαντικότερες αγροτικές κατασκευές, από θερμοκήπια και αποθήκες έως δεξαμενές και αντιχαλαζικές κατασκευές.

Θερμοκήπια

Πολεοδομική άδεια: Δεν απαιτείται εφόσον ισχύουν οι όροι του Ειδικού Διατάγματος Ανάπτυξης – ΚΔΠ 139/2025.

Οικοδομική άδεια: Υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ (αίτηση Α1), από εξουσιοδοτημένο μελετητή.

Διαβούλευση: Η υποβολή της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταρκτικές γνωμοδοτήσεις από εμπλεκόμενες υπηρεσίες (π.χ. Τμήμα Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Αρχαιοτήτων κ.ά.), προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Χρονοδιαγράμματα: Οι διαβουλεύσεις απαντώνται εντός 21 ημερών, η έκδοση της οικοδομικής άδειας προβλέπεται μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες, εφόσον όλες οι γνωμοδοτήσεις είναι θετικές.

Περιβαλλοντική γνωμοδότηση: Δεν απαιτείται.

Γεωργικές αποθήκες

Μικρές (≤30 τ. μ., χωρίς κουζίνα ή διαμονή):

Δεν απαιτούνται ούτε πολεοδομική ούτε οικοδομική άδεια εφόσον πληρούν συγκεκριμένους όρους του Γενικού Διατάγματος Ανάπτυξης 2024 και του Γενικού Διατάγματος Εξαίρεσης 2022.

Η αίτηση υποβάλλεται ως Α4 μέσω ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ.

Μεγαλύτερες ή με επιπλέον χώρους:

Απαιτούνται τόσο πολεοδομική όσο και οικοδομική άδεια (αίτηση Α1).

Πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση, με απαντήσεις εντός 21 ημερών.

Περιβαλλοντική γνωμοδότηση: Δεν απαιτείται για καμία περίπτωση.

Δεξαμενές αποθήκευσης νερού

Πολεοδομική άδεια: Δεν απαιτείται εφόσον τηρούνται αποστάσεις 15 μέτρων από υπεραστική και 5 μέτρων από άλλη δημόσια οδό.

Οικοδομική άδεια: Απαιτείται, μέσω Α1, με διαβούλευση (π.χ. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Δασών, Περιβάλλοντος κ.ά.).

Χρονοδιάγραμμα: Διαβούλευση έως 21 ημέρες. Έκδοση άδειας έως 20 εργάσιμες ημέρες (εφόσον όλα θετικά).

Περιβαλλοντική γνωμοδότηση: Δεν απαιτείται.



Αντιχαλαζικές / αντιβρόχινες κατασκευές

Πολεοδομική άδεια: Δεν απαιτείται εφόσον πληρούνται οι πρόνοιες του Ειδικού Διατάγματος Ανάπτυξης 2022.

Οικοδομική άδεια: Απαιτείται (αίτηση Α1), με υποχρεωτική διαβούλευση (π.χ. με Γεωργία, Περιβάλλον, Αρχαιοτήτων).

Χρονοδιάγραμμα: Διαβούλευση εντός 21 ημερών, έκδοση άδειας σε 20 εργάσιμες ημέρες εφόσον όλοι είναι θετικοί.

Περιβαλλοντική γνωμοδότηση: Δεν απαιτείται.

Κτηνοτροφικά υποστατικά

Υφιστάμενες μονάδες αιγοπροβατοτροφίας

Πολεοδομική άδεια: Δεν απαιτείται, εφόσον ισχύει το ΚΔΠ 140/2025.

Οικοδομική άδεια: Υποβάλλεται μέσω ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ (Α1), με υποχρεωτική προκαταρκτική διαβούλευση.

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: Τμήμα Γεωργίας, Κτηνιατρικές, Περιβάλλοντος, Αρχαιοτήτων, Υγειονομείο, κ.ά.

Χρονοδιαγράμματα: Απαντήσεις διαβουλεύσεων σε 21 ημέρες, έκδοση άδειας σε 20 εργάσιμες ημέρες.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Δεν απαιτείται. Αναμένονται Γενικοί Δεσμευτικοί Κανόνες.

Νέες μονάδες αιγοπροβατοτροφίας και λοιπά υποστατικά

Πολεοδομική άδεια: Δεν απαιτείται εντός κτηνοτροφικής ζώνης (πλην χοιροστασίου).

Οικοδομική άδεια: Υποβάλλεται μέσω ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ (Α1), με υποχρεωτική προκαταρκτική διαβούλευση.

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: Τμήμα Γεωργίας, Κτηνιατρικές, Περιβάλλοντος, Υγειονομείο, Τοπικές Αρχές, κ.ά.

Χρονοδιαγράμματα: Απαντήσεις διαβουλεύσεων εντός 21 ημερών· άδεια οικοδομής εντός 20 εργάσιμων ημερών.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Απαιτείται υποβολή Έκθεσης Πληροφοριών (ή πλήρης ΜΕΕΠ για μεγάλα έργα).

Μονάδες αιγοπροβατοτροφίας >800 ζώων

Ισχύει ειδικό πλαίσιο αδειοδότησης (π.χ. εξασφάλιση κρατικής γης, προτεραιότητα έκδοσης αδειών).

Περιβαλλοντική γνωμοδότηση και άδεια οικοδομής απαιτούνται.

Περισσότερες πληροφορίες: www.moa.gov.cy/da → «Πλαίσιο αδειοδότησης μεγάλων μονάδων αιγοπροβατοτροφίας».

Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά συστήματα ≤100 KW

Πολεοδομική άδεια: Δεν απαιτείται βάσει ΚΔΠ 141/2025.

Οικοδομική άδεια: Θεωρείται εκδοθείσα εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια (τοποθέτηση εντός/δίπλα σε γεωργικά ή κτηνοτροφικά υποστατικά από εγγεγραμμένο γεωργό, μέχρι 100KW, κ.λπ.).

Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Δεν απαιτείται για ισχύ <150KW, εκτός εάν το έργο είναι εντός Natura 2000 (τότε απαιτείται διαβούλευση με Τμήμα Περιβάλλοντος). Σημείωση: Για έργα >100KW, δεν είναι επιλέξιμα για επιδότηση στο πλαίσιο ΚΑΠ 2023–2027.



Άλλες γεωργικές / κτηνοτροφικές κατασκευές



Για μεμονωμένες κατασκευές που δεν εντάσσονται σε συνολικό σχεδιασμό εκμετάλλευσης, ισχύουν οι γενικές διατάξεις αδειοδότησης:

Οικοδομική άδεια: Υποβάλλεται με Α1, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα τεχνικά σχέδια και δικαιολογητικά.

Διαβούλευση: Με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ανάλογα με τη φύση της ανάπτυξης).

Περιβαλλοντική γνωμοδότηση: Εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία.



Τι ίσχυε πριν και τι μετά και από πότε στη βάση των απλοποιήσεων

Τόσο για τα θερμοκήπια, όσο και για τις υφιστάμενες μονάδες αιγοπροβατοτροφίας, καθώς και για τις αντιχαλαζικές κατασκευές αυτό που ίσχυε πριν ως ικανοποιητική προσπέλαση για μονοπάτι ή δρόμο καθόριζε συγκεκριμένο πλάτος, τώρα με το νέο διάταγμα ισχύει ως ικανοποιητική προσπέλαση για μονοπάτι ή δρόμο χωρίς να υπάρχει αναφορά σε πλάτος

Σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά πλαίσια στη βάση του Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025 υπάρχει πρόνοια για εξαίρεση από την υποχρέωση για εξασφάλιση άδειας οικοδομής για φωτοβολταικά συστήματα μέχρι 100 KW για ιδιοκατανάλωση από γεωργούς, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.



Σε ότι αφορά τη διαδικασία για εξασφάλιση άδειας οικοδομής, η αδειοδοτούσα αρχή (Επαρχιακή Διοίκηση ή ΕΟΑ) μετά την υποβολή αιτήματος από το γεωργό / μελετητή ζητούσε τις απόψεις των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών για το έργο.

Αφού μελετούσε τις απόψεις έκδιδε την άδεια οικοδομής. Η διαδικασία αυτή διαρκούσε το λιγότερο 12 μήνες. Σήμερα στη βάση των απλοποιήσεων που προσφέρει το νέο διάταγμα, ο γεωργός/ μελετητής εξασφαλίζει ο ίδιος εντός 21 ημερών τις απόψεις των τμημάτων και τις καταθέτει στον ΕΟΑ ο οποίος σε 20 ημέρες θα εκδίδει την άδεια οικοδομής.

Τέλος, σε ότι αφορά την πληροφόρηση γεωργών και μελετητών για διερεύνηση άδειας, έγγραφα, μελέτες που απαιτούνται για κάθε έργο, θα έπρεπε ο γεωργός να αποταθεί στην Πολεοδομική, περιβαλλοντική και οικοδομική αρχή. Σήμερα όλη η πληροφόρηση αναλυτικά και με σαφήνεια βρίσκεται στον οδηγό όπου τα εμπλεκόμενα τμήματα και υπηρεσίες έχουν ετοιμάσει τυποποιημένους όρους αδειδότησης.

Επιλογή Απλοποιημένου Κόστους

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για απλοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή των επενδυτικών παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, προχώρησε η αξιοποίηση της μεθοδολογίας της Επιλογής Απλοποιημένου Κόστους (ΕΑΚ).

Η μεθοδολογία ΕΑΚ θεωρείται μια δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδος υπολογισμού του κόστους που βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα ή/και αντικειμενικές πληροφορίες ή/και επαληθευμένα ιστορικά δεδομένα και δεν χρειάζεται πλέον να ανιχνεύεται έως και το τελευταίο ευρώ των συγχρηματοδοτούμενων δαπανών.

Με την εφαρμογή της επιτυγχάνονται τα πιο κάτω:

α)Απλούστευση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει ένας αιτητής για να πληρωθεί.

β)Σημαντική διευκόλυνση στην πρόσβαση στις επιδοτήσεις, για τους δικαιούχους, καθώς οι μειωμένες διοικητικές απαιτήσεις προσελκύουν αιτητές.

γ)Μείωση του διοικητικού φόρτου.

δ)Απλοποίηση της διαδρομής ελέγχου, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο σφαλμάτων, με αποτέλεσμα μειωμένα ποσοστά σφάλματος.



Με βάση τα πιο πάνω στο Μεγάλο Επενδυτικό Σχέδιο που άνοιξε τον Ιούνιο 2025 επιτεύχθηκε η εφαρμογή της μεθοδολογίας ΕΑΚ για τις πιο κάτω δράσεις:

1.Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

2.Αποθήκες.

3.Υπόστεγα γεωργικών μηχανημάτων.

4.Υπόστεγα αποθήκευσης σανού.

5.Υποστατικά Αιγοπροβάτων.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης προκήρυξης του Μεγάλου Επενδυτικού Σχεδίου, θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της ΕΑΚ και θα αποφασιστεί κατά ποσό θα εφαρμοστεί και για άλλες δράσεις σε επόμενες προκηρύξεις.



Δημιουργία γραφείων του Γεωργού στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία

Πρόκειται για Γραφεία που επιτρέπουν την διευκόλυνση της εξασφάλισης αδειών αρμοδιότητας του ΥΠΕΣ (one stop shop).

Έχουν ήδη καθοριστεί αρμόδιοι Λειτουργοί σε κάθε Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο του Τμήματος Γεωργίας, στους οποίους θα μπορούν να απευθύνονται οι γεωργοί για διερεύνηση του σταδίου στο οποίο βρίσκονται οι αιτήσεις που έχουν υποβάλει στις αρμόδιες αρχές, για:

α) Παραχώρηση χαλίτικου τεμαχίου/ τουρκοκυπριακού κλήρου.

β) Χορήγηση άδειας οικοδομής για: