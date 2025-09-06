Δεν βρίσκονται σε εξέλιξη οποιοιδήποτε σχεδιασμοί για ενδεχόμενη ανάπτυξη δομών εφηβικής προστασίας στην κοινότητας της Μονής, αναφέρει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, απαντώντας σε σημερινό δημοσίευμα.

Σε ό,τι αφορά ευρύτερα τη δημιουργία σπιτιών εφηβικής και παιδικής προστασίας, το Υφυπουργείο τονίζει πως αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση των υποδομών και προγραμμάτων που αφορούν παιδιά που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα του κράτους.

“Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική επένδυση που δυνητικά μπορεί να αφορά τα παιδιά οποιουδήποτε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας”, τονίζει.

Επισημαίνει δε, ότι οι συγκεκριμένες υποδομές δεν αφορούν στη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων.

“Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας επιδιώκει πάντα τον διάλογο με τις τοπικές κοινότητες, αλλά και επιζητεί τη συνεργασία και την κατανόηση των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα σε ζητήματα που θέτουν ως προτεραιότητα το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών”, αναφέρει καταληκτικά.

ΚΥΠΕ