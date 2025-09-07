Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασταθής αέρια μάζα αναμένεται ιδιαίτερα την Τρίτη.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο μετά το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως νοτιοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, μετά το μεσημέρι, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Την Τετάρτη, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.