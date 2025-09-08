Τον Κούρδο αγωνιστή που καταδικάστηκε στη Γερμανία, μετέφεραν στην Κύπρο γερμανοί αστυνομικοί οι οποίοι τον παρέδωσαν σήμερα Δευτέρα γύρω στις 2.20 μ.μ. στην είσοδο του αεροσκάφους σε κύπριους συναδέλφους τους. Ακολούθως ο Αγιάζ εισήλθε σε όχημα ασφαλείας και αναχώρησε κατ’ ευθείαν για τις φυλακές.

Ο Κούρδος θα κρατηθεί σε κελί ενώ πρόθεσή του είναι να ζητήσει την απόλυσή του απ’ αδεία, αφού έχει ήδη εκτίσει ένα μεγάλο μέρος της ποινής των τεσσάρων ετών φυλάκισης στην οποία καταδικάστηκε.

Για την μεταφορά του στην Κύπρο και την έκτιση εδώ της ποινής του, είχε ενεργήσει καταλυτικά ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος με τάχιστες διαδικασίες ενέγραψε σε κυπριακό δικαστήριο τη δικαστική απόφαση του Εφετείου του Αμβούργου, γεγονός που συνέτεινε στο να συντομεύσουν οι διαδικασίες. Επίσης το αίτημα για μεταφορά του στην Κύπρο υποβλήθηκε άμεσα στις Γερμανικές Αρχές χωρίς τις συνηθισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για τις ενέργειες του Μάριου Χαρτσιώτη, το Παρατηρητήριο για την αποφυλάκιση του Κενάν Αγιάζ είχε εκφράσει τις ευχαριστίες του.

Τώρα θα αρχίσει στην Κύπρο αγώνα για την αποφυλάκισή του, όπως μας αναφέρθηκε, για λόγους υγείας αλλά και επειδή έχει ήδη εκτίσει πέραν τη ήμισυ της ποινής του.