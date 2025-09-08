Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 35η εβδομάδα του 2025 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), κοινοποιήθηκαν επικίνδυνα οχήματα και ελαστικά.
Με την ανακοίνωση το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σημειώνει δε ότι, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.
Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν επικίνδυνο όχημα ή μοτοσικλέτα όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.
Τα υπό αναφορά ανακληθέντα οχήματα είναι τα ακόλουθα:
|Αριθμός προειδοποίησης
|Εμπορικό σήμα
|Ονομασία
|Περιγραφή
|SR/03064/25
|Ferrari
|Purosangue
|Επιβατικό αυτοκίνητο
|SR/03065/25
|Renault
|MASTER IV
|Όχημα ΜεταφοράςΕπιβατών/Εμπορευμάτων
|SR/03066/25
|Ford
|Explorer
|Επιβατικό αυτοκίνητο
|SR/03067/25
|Ford
|Explorer
|Επιβατικό αυτοκίνητο
|SR/03092/25
|Renault
|KANGOO III Van
|Ελαφρύ ΌχημαΜεταφοράςΕμπορευμάτων
|SR/03096/25
|Ford
|Kuga
|Επιβατικό αυτοκίνητο
|SR/03116/25
|Dunlop
|120/80-12 55JTT93GP PROMedium
|Ελαστικά Μοτοσυκλέτας
Για περεταίρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy
ΚΥΠΕ