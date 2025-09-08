Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 35η εβδομάδα του 2025 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), κοινοποιήθηκαν επικίνδυνα οχήματα και ελαστικά.

Με την ανακοίνωση το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σημειώνει δε ότι, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν επικίνδυνο όχημα ή μοτοσικλέτα όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.

Τα υπό αναφορά ανακληθέντα οχήματα είναι τα ακόλουθα:

Αριθμός προειδοποίησης Εμπορικό σήμα Ονομασία Περιγραφή SR/03064/25 Ferrari Purosangue Επιβατικό αυτοκίνητο SR/03065/25 Renault MASTER IV Όχημα ΜεταφοράςΕπιβατών/Εμπορευμάτων SR/03066/25 Ford Explorer Επιβατικό αυτοκίνητο SR/03067/25 Ford Explorer Επιβατικό αυτοκίνητο SR/03092/25 Renault KANGOO III Van Ελαφρύ ΌχημαΜεταφοράςΕμπορευμάτων SR/03096/25 Ford Kuga Επιβατικό αυτοκίνητο SR/03116/25 Dunlop 120/80-12 55JTT93GP PROMedium Ελαστικά Μοτοσυκλέτας

Για περεταίρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy

ΚΥΠΕ