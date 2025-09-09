Τέλος στην παρατεταμένη ταλαιπωρία πολιτών στο ΤΑΕΠ Λάρνακας ευελπιστεί να δώσει ο ανακαινισμένος χώρος, που αναμένεται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτό αναφέρθηκε σε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ Λάρνακας με τον γενικό διευθυντή του ΟΚΥΠΥ Λάρνακας-Αμμοχώστου, Κωνσταντίνο Χατζηγιάννη

Σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ αναφέρει πως προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε πολλές παραστάσεις και ενέργειες για την παράδοση του κτηρίου ώστε να μην υπάρχουν εκ νέου καθυστερήσεις. «Όπως διαπιστώθηκε από την περιήγηση μας και την ενημέρωση της αντιπροσωπίας από την διεύθυνση, το κτήριο θα παραδοθεί εντός των επόμενων ημερών. Πρόκειται για ένα έργο όπου παρουσιάστηκαν αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στη συμφωνημένη χρονικά περίοδο παράδοση, γεγονός που επέτεινε την ταλαιπωρία των ασθενών και του ιατρικού/παραϊατρικού προσωπικού λόγων των άθλιων συνθηκών του προσωρινού ΤΑΕΠ», σημειώνει στην ανακοίνωση.

Οι εργασίες, που ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2023, περιλαμβάνουν τριπλασιασμό του χώρου του ΤΑΕΠ, που καταλάμβανε 310 τ.μ. Πέραν της επέκτασης και αναβάθμισης του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, θα δημιουργηθεί και νέας Μονάδα Λοιμωδών Νοσημάτων και Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας.

Εν τω μεταξύ, τέλος του μηνός, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο Δήμος Λάρνακας, αναμένεται να μετακινηθούν στον δεύτερο όροφο της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης και οι υπηρεσίες υγείας του ΟΚΥπΥ που βρίσκονται στο παλαιό Νοσοκομείο. Έτσι θ’ ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία του νέου Δημοτικού Μεγάρου, που έπρεπε να είχε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, ωστόσο, υπήρξε καθυστέρηση στη μετακίνηση των υπηρεσιών του ΟΚΥπΥ. Υπενθυμίζεται πως ο Δήμος Λάρνακας έχει κατακυρώσει εδώ και μήνες την προσφορά στον επιτυχόντα προσφοροδότη που θα αναλάβει τις κατασκευαστικές εργασίες, που εκτιμήθηκαν στα €10 εκατ.