Μεταξύ 5 και 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει για το κοινό το νέο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, το έργο θα παραδοθεί εντός των ημερών, ενώ οι νέοι χώροι είναι πολλαπλάσιοι σε σχέση με το παλιό ΤΑΕΠ, γεγονός που συνιστά σημαντική αναβάθμιση για τη δημόσια υγεία και τους κατοίκους της Λάρνακας.

Σε δηλώσεις του μετά από επίσκεψη στο Ιατρείο Ταχείας Διακίνησης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η έναρξη λειτουργίας των Ιατρείων Ταχείας Διακίνησης σε Λάρνακα, Αμμόχωστο και άλλες πόλεις σηματοδοτεί βήμα ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και αποσυμφόρησης των ΤΑΕΠ.

«Έχουμε αποδείξει ότι με καλή συνεργασία, στοχευμένα θέματα αλλά και με πολιτική βούληση μπορούμε να καταφέρουμε πολλά», είπε.

Ο κ. Δαμιανός πρόσθεσε ότι «για πολλά χρόνια συζητούσαμε ότι οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής στα ΤΑΕΠ είναι ένα μεγάλο κακό αλλά φαίνεται ότι μπορεί, και έχει ήδη αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό με την έναρξη των Ιατρείων Ταχείας Διακίνησης».

Υπενθύμισε ότι τα ιατρεία αυτά ξεκίνησαν στις 31 Μαρτίου στη Λευκωσία και στις 2 Ιουνίου στην Πάφο, πιλοτικά και έχουν εξυπηρετήσει ένα μεγάλο αριθμό ασθενών.

Στη Λάρνακα συνέχισε, τα Ιατρεία Ταχείας Διακίνησης ξεκίνησαν «στις 18 Ιουλίου με ένα μέσο όρο 17 ασθενείς την ημέρα και λειτουργία Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή».

Στις 18 Αυγούστου, ανέφερε ο κ. Δαμιανός, «έχουμε ξεκινήσει πιλοτικά και εποχιακά την έναρξη των Ιατρείων Ταχείας Διακίνησης και στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με το 50% περίπου των ασθενών που επισκέπτονταν το νοσηλευτήριο, να ήταν ασθενείς της Ταχείας Διακίνησης».

Όπως είπε ο Υπουργός αυτό «είναι ένα μέτρο που επίσης δουλεύει και θα προχωρήσουμε με αυτούς τους σχεδιασμούς και περαιτέρω».

«Στην Αμμόχωστο θα προχωρήσουμε εποχιακά και στη Λάρνακα θα επεκταθούν εκεί και όπου μπορεί», σημείωσε.

Στο Νοσοκομείο Λάρνακας, συνέχισε ο κ. Δαμιανού «η πρώτη φάση της παλαιάς πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου, που είναι ο χώρος του νέου ΤΑΕΠ βρίσκεται στα πλαίσια να παραδοθεί και στους ασθενείς τις επόμενες λίγες μέρες».

Όσον αφορά τη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου, είπε, «μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε προχωρήσει με την κλινική ψυχικής υγείας, της οδοντιατρικής και τους χώρους μητέρα και παιδί, ώστε να μπορούν να παραδοθούν επίσημα σε ένα περίπου μήνα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Υπουργός Υγείας είπε πως «οι χώροι του καινούργιου ΤΑΕΠ είναι πολλαπλάσιοι από αυτούς που διέθετε το παλαιό ΤΑΕΠ στο οποίο υπήρχαν τρείς κλίνες και επεκτάθηκαν στις έξι για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο».

«Οι συνολικές κλίνες στο καινούργιο ΤΑΕΠ θα είναι 24 περιλαμβανομένων της βραχείας νοσηλείας, των λοιμώξεων και άλλα», είπε και πρόσθεσε πως «είναι μια σημαντική αναβάθμιση για τη δημόσια υγεία και τον κόσμο της Λάρνακας».

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον θα ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναμονής εξέτασης των ασθενών με το νέο ΤΑΕΠ, ο Υπουργός είπε πως «ο χρόνος αυτός θα είναι σαφώς λιγότερος με τους δικούς μας χρόνους και με την Ταχεία Εξυπηρέτηση αλλά και με περισσότερες κλίνες».

«Όσον αφορά το θέμα της στελέχωσης είναι κάτι που θα επιλυθεί στην πορεία» είπε και σημείωσε ότι «οι νέοι χώροι του ΤΑΕΠ σε συνεργασία με τα Ιατρεία Ταχείας Διακίνησης φαίνεται ότι είναι ένα μεγάλο μέρος της λύσης».

Ανέφερε ακόμα ότι «οι προγραμματισμοί είναι 5 – 10 Σεπτεμβρίου το νέο ΤΑΕΠ θα μπορεί να λειτουργήσει με τους ασθενείς, αφού παραδίδεται μέσα στις επόμενες λίγες μέρες».

Εξάλλου η Μάρω Κληρίδου, Υπεύθυνη του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας είπε πως «προετοιμαζόμαστε για την μετεγκατάσταση μας στο νέο ΤΑΕΠ το οποίο θα προσδώσει αξία για την πόλη της Λάρνακας και την εξυπηρέτηση του πολίτη που προσφεύγει σε μας για υπηρεσίες φροντίδας υγείας».

«Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την εξέλιξη και θεωρώ ότι σαφώς θα μειωθούν οι χρόνοι εξυπηρέτησης των ασθενών», σημείωσε.

Η κ. Κληρίδου πρόσθεσε πως «ήδη το ΤΑΕΠ είναι οργανωμένο, αφού εκτός από τη διαλογή, που είναι το πρώτο βήμα εισδοχής ενός ασθενούς στις Πρώτες Βοήθειες, θα έχει υπηρεσίες fast track, με τη σωστή στελέχωση σιγά-σιγά».

Θεωρούμε, είπε, «ότι θα μπορούμε και εμείς να καλύψουμε καθημερινά αυτή την ανάγκη, κυρίως σε ώρες αιχμής, για περιστατικά που είναι μικρότερης βαρύτητας και δεν θέλουμε να εισέρχονται στο χώρο της διαχείρισης των πιο σοβαρά ασθενών».

Η Δρ. Κληρίδου είπε ακόμα πως «οι κλίνες στο νέο ΤΑΕΠ θα είναι 24, συμπεριλαμβανομένης της βραχείας νοσηλείας των λοιμωδών, που είναι μια μεγάλη καινοτομία για το Νοσοκομείο Λάρνακας και θα πληροί προδιαγραφές διαχείρισης ασθενών με λοιμώδη νοσήματα».

Σύμφωνα με την ίδια, «πολύ σημαντική είναι επίσης η προσθήκη και η πρόνοια ειδικού εξεταστικού δωματίου για παιδιατρικούς ασθενείς αλλά και οι υπόλοιποι χώροι των επειγόντων περιστατικών, κάποιοι εκ των οποίων θα παραδοθούν στη Β Φάση».

Εξέφρασε ταυτόχρονα την εκτίμηση πως «είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε κάτι καινοτόμο και καινούργιο στο κόσμο της Λάρνακας». «Αυτό το αναμέναμε όχι μόνο ο κόσμος της πόλης αλλά και οι συνεργάτες μας» είπε.

Σε ερώτηση τι θα γίνει το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών που λειτουργεί τώρα στο Νοσοκομείο Λάρνακας, η γιατρός απάντησε πως «θα είναι ο χώρος της Β Φάσης, θα είναι το υπό ανακαίνιση πλέον κομμάτι».

Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι «η μετακίνηση θα είναι ομαλή, δεν θα σταματήσουν να παρέχονται υπηρεσίες στον κόσμο της Λάρνακας αφού δεν θέλουμε κανένας άρρωστος να κινδυνεύσει».

Σημείωσε ακόμα ότι «τόσα χρόνια διαχειριζόμαστε υπό αυτές τις συνθήκες τον κόσμο και θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το έργο μας, ενώ σύντομα θα ενισχυθούμε και με επιπλέον προσωπικό». «Ήδη έχει ξεκινήσει η ενίσχυση, κάποιες θέσεις έχουν προκηρυχθεί και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προεργασίες», κατέληξε.

ΚΥΠΕ