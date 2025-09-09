Στο σύνταγμα και στο υπουργείο Οικονομικών προσκρούει στο παρόν στάδιο η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ για ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών και κατ’ επέκταση των προσφύγων.

Η μεν Νομική Υπηρεσία θέτει ευθέως θέμα μη συμβατότητας της σχετικής πρότασης νόμου με το σύνταγμα ενώ το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει πως διαφωνεί με την ενίσχυση του Ταμείου μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Προσφύγων, όπου συζητείται η σχετική πρόταση Νόμου, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας κ. Φλουρέντζου, ανέφερε σχετικά: «Στο παρόν στάδιο εκείνο το οποίο θέτω και το οποίο θεωρώ εξέχουσας σημασίας είναι το θέμα της συνταγματικότητας της πρότασης Νόμου στο εύρος το οποίο επιδιώκεται να έχει το Ταμείο αυξάνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό του κράτους. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προβληματίζει καθότι η ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου απαιτεί δαπάνες και κόστος που εκφεύγουν από το ορθό πλαίσιο, υπό την έννοια ότι η προωθούμενη νομοθεσία δεν προέρχεται από την εκτελεστική εξουσία αλλά από τη νομοθετική, μέσω πρότασης νόμου.

Προβληματίζει επίσης το γεγονός ότι στην πρόταση, ουδεμία αναφορά γίνεται ως προς το ποια είναι η νομική προσωπικότητα του Ταμείου. Είναι, για παράδειγμα, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου; Είναι κάτι άλλο; Υπάρχουν πολλά κενά. Επίσης, δεν υπάρχει πρόνοια ως προς πώς και με ποια κριτήρια θα καταβάλλεται η αποζημίωση. Αντιλαμβάνομαι πως η πρόταση νόμου τίθεται ως πλαίσιο συζήτησης αλλά σίγουρα θεωρώ πως δεν μπορεί να ψηφιστεί ως έχει.

Έχω ακούσει με προσοχή όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με το 0,4% από τα έσοδα των μεταβιβάσεων. Αν αυτός είναι ο πυρήνας και η μόνη χρηματοδότηση και σταθερή βάση μέσα στη νομοθεσία, ενδεχομένως να μην εγείρονται θέματα συνταγματικότητας. Οτιδήποτε άλλο (πέραν του ποσού που προκύπτει από το 0,4% από τις μεταβιβάσεις) θεωρώ ότι δεν μπορεί να προωθηθεί χωρίς προβλήματα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως δεν υπάρχει ένσταση στη δημιουργία του Ταμείου νοουμένου ότι υπάρχουν ήδη έσοδα και συγκεκριμένα το 0,4% που εισπράττεται από τις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Είπε επίσης, πως τα έσοδα από το 0,4% ανέρχονται σε €20 εκατ. το χρόνο. «Σε ότι αφορά οποιαδήποτε άλλα έσοδα τα οποία ενδεχομένως προνοηθούν στην προωθούμενη νομοθεσία, θεωρούμε ότι σήμερα δεν είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε με τέτοιες πρόνοιες», ανέφερε ο ίδιος.

«Θεωρούμε επίσης πως πρέπει να τύχουν μελέτης πρόνοιες για οποιαδήποτε άλλα έσοδα», κατέληξε.

Σημειώνεται πως όλες τις πτέρυγες της Βουλής συμφωνούν με την πρόταση Νόμου. Το ίδιο ισχύει και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.