Απεβίωσε ο Τάκης Τσαγκάρης, πρώην Αξιωματικός Κυπριακού Στρατού (το μεικτό σώμα βάσει Συντάγματος μετά την ίδρυση της Δημοκρατίας, το οποίο διαλύθηκε μετά την αποχώρηση των Τ/κ και ακολούθησε η ίδρυση της Εθνικής Φρουράς) και μέλος του Εφεδρικού Σώματος.

Ο Τάκης Τσαγγάρης, έγραψε το βιβλίο «Η μαρτυρία μου 1955-1974», ενώ υπηρέτησε και ως διοικητής του Τρίτου Λόχου και ανώτερος υπαστυνόμος την περίοδο του πραξικοπήματος και της εισβολής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος έγραψε το εξής: « Ένας λεβέντης στρατιωτικός και αγωνιστής για την ελευθερία της Κύπρου και την διατήρηση της συνταγματικής τάξης , της νομιμότητας και της δημοκρατίας , ο Τάκης Τσαγγάρης, έφυγε σήμερα από κοντά μας. Ήταν η προσωποίηση της ανδρείας , της λεβεντιάς και της ντοπροσύνης .

Πολέμησε με αυτοθυσία για την ελευθερία και την δημοκρατία στη χώρας μας. Καλό ταξίδι Τάκη. Με τίμησες με την φιλία σου τόσα χρόνια. Θα μου λείψουν τα τηλεφωνήματα σου κάθε βδομάδα για να μεταφέρεις την αισιοδοξία σου και την πίστη σου για το μέλλον της πατρίδας. Ήσουν από τα πλέον άξια τέκνα της. Αναπαύσου εν ειρήνη».