Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει ότι, σύμφωνα με στοιχεία που έλαβε από την εταιρεία CIC Automasters, ο κατασκευαστής CITROEN προχώρησε σε ανάκληση 15 οχημάτων λόγω πιθανής θραύσης της μπάρας μεταφοράς του πεντάλ φρένου. Ο κατασκευαστής έχει δώσει σαφείς οδηγίες για άμεση κινητοποίηση των συγκεκριμένων οχημάτων.

Ως αποτέλεσμα, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει ανακαλέσει τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των εν λόγω οχημάτων.

Οι ιδιοκτήτες καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον επίσημο διανομέα του κατασκευαστή στην Κύπρο, την εταιρεία CIC Automasters, για να λάβουν περαιτέρω οδηγίες.