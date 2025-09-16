Υπό κράτηση για περίοδο δύο ημερών τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας 41χρονος οπαδός της ΑΕΚ, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή σε επεισόδιο πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ της ομάδας του και της Ανόρθωσης το περασμένο Σάββατο, έξω από στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος.

Πρόκειται για τον δεύτερο οπαδό της ΑΕΚ που συλλαμβάνεται και φέρεται να εμπλέκεται σε επίθεση εναντίον αστυνομικού της ΜΜΑΔ. Ο 41χρονος θεωρείται ύποπτος για οχλαγωγία, επίθεση κατά αστυνομικού, αντίσταση κατά τη νόμιμη σύλληψη και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και 25χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και εναντίον του καταχωρίστηκε υπόθεση. Η δίκη του θα ξεκινήσει στις 9 Οκτωβρίου. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε, υπό όρους ελεύθερος, ενώ εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα αποκλεισμού από όλους τους αθλητικούς χώρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας, που αναζητεί μαρτυρίες για να διαφανεί εάν εμπλέκονται και άλλοι οπαδοί στο επεισόδιο έξω από το Αντώνης Παπαδόπουλος.