Από τις 28 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025 η Εθνική Φρουρά έλαβε μέρος στην Πολυεθνική Διακλαδική Άσκηση «BRIGHT STAR 2025», η οποία διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου.

Στην άσκηση συμμετείχαν 40 χώρες με προσωπικό και μέσα, με στόχο τη συνεκπαίδευση, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και τη βελτίωση της ικανότητας σχεδίασης και εκτέλεσης πολυεθνικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε σενάρια χερσαίων επιχειρήσεων, ειδικών αποστολών, αεροναυτικών επιχειρήσεων, αντιμετώπισης τρομοκρατικών απειλών και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Κυπριακή αποστολή συμμετείχε με ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Καταδρομών, ομάδα Μηχανοκίνητου Πεζικού, Αξιωματικούς παρατηρητές και προσωπικό στο Διεθνές Διακλαδικό Επιτελείο Διοίκησης της άσκησης.

Κατά τις Ημέρες Διακεκριμένων Επισκεπτών (8-10 Σεπτεμβρίου), την Εθνική Φρουρά εκπροσώπησε ο Γενικός Επιθεωρητής, Υποστράτηγος Ανδρέας Χαραλάμπους, εκ μέρους του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης Αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων, πρέσβεις και στρατιωτικοί ακόλουθοι από άλλες χώρες.