Η Εθνική Φρουρά προχωρά σε αναβάθμιση της επικοινωνίας με εφέδρους και εθνοφύλακες μέσω ψηφιακής εφαρμογής αποστολής ειδοποιήσεων με γραπτά μηνύματα (SMS) στα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, τα μηνύματα θα αποστέλλονται με την ταυτότητα αποστολέα «ARMY CY» ώστε να αποφεύγεται η κατηγοριοποίησή τους ως ανεπιθύμητα (spam) και θα αφορούν τρεις κατηγορίες:

υπενθύμιση, ένα μήνα πριν, της ημερομηνίας επικείμενης τακτικής παρουσίασης,

έκτακτη κλήση για συμμετοχή σε ΤΑΜΣ διάρκειας έως μίας ώρας,

υποχρέωση επιστρατευτικής τακτοποίησης.

Το Υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζει ότι έφεδροι και εθνοφύλακες που δεν λαμβάνουν SMS πιθανόν να έχουν λανθασμένα ή ανενεργά στοιχεία επικοινωνίας στο μηχανογραφικό σύστημα. Στην περίπτωση αυτή καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα ή το Τμήμα Επιστράτευσης που τους παρακολουθεί, για έλεγχο και επικαιροποίηση των στοιχείων.

Εάν κάποιος παραλήπτης λαμβάνει μηνύματα κατά λάθος, θα αναφέρεται στα SMS τηλέφωνο επικοινωνίας για τη διόρθωση των στοιχείων του στο μηχανογραφικό σύστημα.

Υπενθυμίζεται ότι έφεδρος θεωρείται «τακτοποιημένος επιστρατευτικά» μόνο εφόσον έχει στην κατοχή του Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) για το τρέχον έτος ή αν εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι προσωρινής αναστολής της εφεδρικής του υπηρεσίας.

Κατά την προσέλευση στις Μονάδες ή στα Τμήματα Επιστράτευσης, οι έφεδροι και εθνοφύλακες πρέπει να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία, καθώς και το Ειδικό Φύλλο Πορείας.