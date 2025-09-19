Την έντονη ανησυχία τους για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη μετεξέλιξη του Υπουργείου Εσωτερικών και τη μεταφορά σε αυτό της Δασοπυρόσβεσης και μέρους του προσωπικού του Τμήματος Δασών εκφράζουν οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ και ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ.

Οι οργανώσεις κάνουν λόγο για διαμελισμό του Τμήματος Δασών, προειδοποιώντας ότι η απόφαση αυτή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού διαχείρισης των δασών και της πυροπροστασίας, που όπως αναφέρουν «είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

Κατά την άποψή τους, η μεταρρύθμιση θα οδηγήσει σε σύγχυση και αποδυνάμωση των υπηρεσιών του Τμήματος, με κίνδυνο να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, ειδικά σε μια περίοδο όπου η Κύπρος βιώνει έντονα τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το Αγροτικό Κίνημα, υπενθυμίζουν, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ζητήματα πυροπροστασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στο άνοιγμα του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου, αλλά και με συνεχείς παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αγροτών, τοπικών αρχών και αρμόδιων υπηρεσιών.

Με βάση την εμπειρία τους, οι οργανώσεις καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση να ανοίξουν άμεσα έναν ευρύ κύκλο διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να διαμορφωθεί μια συλλογική και αποτελεσματική απόφαση που θα ενισχύσει την πυροπροστασία και θα διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον.