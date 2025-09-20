Πατέρας καταγγέλλει σειρά παραλείψεων από την παιδίατρο που παρακολουθούσε την κόρη του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση στην αναγνώριση των συμπτωμάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού παιδιών που παρακολουθεί η εν λόγω γιατρός, είχε ως αποτέλεσμα το λέμφωμα που ανέπτυξε το παιδί του να επεκταθεί και να φθάσει σε επίπεδα που το θέτουν σε κίνδυνο. Ο πατέρας σημειώνει μάλιστα ότι εκ των υστέρων διαπίστωσε ότι το παιδί του ουδέποτε ήταν εγγεγραμμένο στον κατάλογο της παιδιάτρου που από την γέννηση του το παρακολουθούσε, καταγγέλλοντας ότι η εν λόγω γιατρός εκμεταλλευόμενη, «παραθυράκι» στο ΓεΣΥ, ενέγραψε εν αγνοία του ιδίου και της συζύγου του και τα δύο τους παιδιά σε άλλους παιδίατρους.

Η συγκεκριμένη γιατρός, ανέφερε στον «Φ» ο πατέρας, «εκμεταλλεύεται ένα παραθυράκι από τα πολλά του ΓεΣΥ για να έχει πολύ περισσότερα παιδιά από αυτά που της αναλογούν και το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν να αγνοεί για έξι μήνες συμπτώματα του παιδιού μου με αποτέλεσμα το λέμφωμα της να πάει σε τέταρτο στάδιο αφού αργήσαμε να το καταλάβουμε».

Το κορίτσι, σύμφωνα με την καταγγελία, άρχισε να παρουσιάζει συμπτώματα τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ακολουθεί αυτούσια η καταγγελία του πατέρα:

Στο ηλεκτρονικό του προφίλ στο λογισμικό του ΓεΣΥ είναι καταχωρημένες από τη γιατρό επισκέψεις και στην καταγγελία του ο πατέρας περιλαμβάνει και τις διαγνώσεις που τους δόθηκαν (εξ’ αποστάσεως).

> «Στις 25 Σεπτεμβρίου 2023 (διάγνωση: Χαλάζιο), 18 Οκτωβρίου 2023 (ίωση), 20 Οκτωβρίου 2023 (Χαλάζιο το οποίο είχε πάνω από 3 μήνες).

> Στις 7 Νοεμβρίου 2023 το κορίτσι παρουσίαζε πληγές στο σώμα της. Επικοινωνήσαμε μέσω μηνύματος με τη γιατρό και με φωτογραφία την ρωτήσαμε για να πάρουμε το παιδί. Μας είπε ότι είναι σταφυλόκοκκος και μας έγραψε αντιβίωση και συγκεκριμένη θεραπεία. Αφού τελείωσε η θεραπεία και πέρασε ένας μήνας επικοινωνήσαμε μαζί της γιατί τα σημάδια (ειδικά στα πόδια) δεν έφυγαν. Μας είπε ότι είναι οκ και δεν είναι πρόβλημα.

> Στις 10 Ιανουάριου προσέξαμε ότι το κορίτσι είχε ένα κουβάρι στον λαιμό. Αφού της στείλαμε μήνυμα την ρωτήσαμε που να απευθυνθούμε (βασικά σε τι γιατρό έπρεπε να πάμε) η απάντηση της ήταν ότι δεν είναι τίποτα (τραχηλικός αδένας μας είπε) και μας ζήτησε φωτογραφία την οποία της στείλαμε. Σημειώνεται ότι κατά το προαναφερόμενο διάστημα ουδέποτε δόθηκε οδηγία από την παιδίατρο είτε για αιματολογικές εξετάσεις είτε για Ultrasound.

> Στις 2 Μαΐου 2024 προσέξαμε ότι εκεί που είχαμε δει τα κουβάρια πλέον υπήρχε έντονο φούσκωμα στους λεμφαδένες. Της αποστείλαμε μήνυμα πάλι για οδηγίες και υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με την παιδίατρο κατά την οποία της υποβάλαμε το ερώτημα κατά πόσο θα έπρεπε να την επισκεφθούμε στο ιατρείο της για κατ’ ιδίαν εξέταση και η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι δεν είναι τίποτα και να μην ανησυχούμε.

> Στις 16 Μαΐου της ξαναστείλαμε μήνυμα ότι δεν υποχωρήσαν και διευθετήσαμε ραντεβού. Το ραντεβού διευθετήθηκε εν τέλει για την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

> Στις 23 Μαΐου 2024 κατά την δική μου επίσκεψη στον προσωπικό μου ιατρό, του ζήτησα όπως εξετάσει το παιδί μου για μια δεύτερη γνώμη και ο ίδιος αμέσως θορυβήθηκε και είπε ότι έπρεπε να γίνει επειγόντως Ultrasound στο λαιμό.

Μετά το Ultrasound η ακτινολόγος επικοινώνησε αμέσως με την εν λόγω παιδίατρο και την ενημέρωσε ότι τα ευρήματα ήταν ανησυχητικά.

Σε αυτό το σημείο και μόνο ενεπλάκη η παιδίατρος και παρέπεμψε σε χειρούργο το ίδιο βραδύ στις 19:30.

Ακολούθησαν διάφορες εξετάσεις την επόμενη μέρα και τα αποτελέσματα οδήγησαν στη διάγνωση του Hodgkins Stage IV το οποίο όπως φαίνεται το παιδί μου έχει αρκετό καιρό».

Κατάχρηση και εκμετάλλευση του ΓεΣΥ

«Προφανώς η εν λόγω Ιατρός «γέμισε» την λίστα της, και έγραψε το επιπρόσθετα παιδιά στον άλλο ιατρό»

Και οι δύο του κόρες, όπως αναφέρει ο πατέρας, στην καταγγελία που υπέβαλε στον ΟΑΥ, παρακολουθούνται από τη συγκεκριμένη παιδίατρο από τη γέννηση τους. Ωστόσο, «ενώ είναι ασθενείς της εν λόγω γιατρού εδώ και πολλά χρόνια από την ένταξη της παιδιάτρου στο ΓεΣΥ ουδέποτε φαίνεται να ήταν εγγεγραμμένες στο δικό της όνομα» (σ.σ. κάτι το οποίο οι γονείς θεωρούσαν δεδομένο).

«Όταν προέκυψε θέμα ιατρικής αμέλειας και η κόρη μας διαγνώστηκε με Hodgkins Stage IV, αποφασίσαμε όπως οι θυγατέρες μας μεταφερθούν σε άλλους γιατρούς και στην προσπάθεια μας αυτή ενημερωθήκαμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό καθότι δεν είχε συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται για αλλαγή γιατρού. Με μεγάλη μας έκπληξη τότε διαπιστώσαμε ότι ο καταχωρημένος στο σύστημα παιδίατρος των δύο θυγατέρων μας είναι από τις 7 Αυγούστου 2023 ο (…), τον οποίο ούτε γνωρίζουμε, ούτε επισκεφθήκαμε ποτέ, και ούτε έχουμε υπογράψει συγκατάθεση εγγραφής στις λίστες ασθενών του. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον συγκεκριμένο παιδίατρο, αυτός μας ενημέρωσε ότι ναι μεν είναι η δρ. (…) είναι παιδίατρος των θυγατέρων μας αλλά επειδή έχουν γεμίσει οι δικές της λίστες, μας μετέφερε στον δρ. (…). Δηλαδή με λίγα λόγια εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα επιλογής αντικατάστασης».

Κατόπιν συνομιλίας με λειτουργό του ΟΑΥ, αναφέρεται στην καταγγελία, «διαπιστώθηκε ότι κατά την ένταξη της δρ. (…) στο ΓεΣΥ είχαμε υπογράψει το έντυπο το οποίο μας είχε δώσει η ίδια και φαίνεται ότι η παιδίατρος των παιδιών μας ήταν κάποια δρ. (…) την οποία δεν γνωρίζουμε και ουδέποτε συναντήσαμε. Για την εγγραφή μας στον δρ. (…) ουδέποτε υπογράψαμε συγκατάθεση μεταφοράς/εγγραφής. Συνεπώς όλα αυτά τα χρόνια των επισκέψεων στην παιδίατρο δρ. (…), ουδέποτε υπήρξαν τα παιδιά μας εγγεγραμμένα στις λίστες ασθενών της, η οποία προφανώς εξέταζε με τον ρόλο αντικαταστάτη για όλο αυτό το διάστημα!»

Είναι προφανές «ότι η δρ. (…) καταχράται το σύστημα παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες σε αριθμών παιδιών κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που της επιτρέπεται, γεγονός που την εμποδίζει από το να ενεργεί, ως θα όφειλε, με την δέουσα ιατρική προσοχή και επαγγελματισμό. (…) Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αυτή η κατάχρηση, θα έδινε την δέουσα σημασία στα συμπτώματα που σας προανέφερα και, τουλάχιστον, στις αρχές Ιανουαρίου θα έκανε το ελάχιστο που όφειλε. Θα μας έλεγε να κάνουμε ένα υπέρηχο και κάποιες αναλύσεις που προφανώς θα έδειχναν το πρόβλημα και ίσως το λέμφωμα του παιδιού να μην προχωρούσε και στους πνεύμονες».

«Να μην την πάθουν άλλοι γονείς»

Καταλήγοντας ο πατέρας του κοριτσιού τονίζει ότι δεν προτίθεται στο παρόν στάδιο να προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία για ενδεχόμενο ιατρικής αμέλειας.

«Παρακαλώ σημειώστε ότι λαμβάνω την απόφαση να υποβάλω τις εν λόγω καταγγελίες με μόνο γνώμονα την αποφυγή στο μέλλον τέτοιων αμελών πράξεων και ή παραλείψεων που ως συνέπεια θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ζωή των ασθενών, όπως συνέβη και στην περίπτωση της κόρης μου. Σε καμία περίπτωση δεν λειτουργώ εκδικητικά προς την δρ. (…) και δεν προτίθεμαι στο παρών στάδιο να προβώ σε καταγγελία στην αστυνομία της εν λόγω γιατρού για ιατρική αμέλεια».