Χωρίς τηλέφωνο κινδυνεύουν να μείνουν χιλιάδες συνδρομητές με καρτοκινητά, αφού σε λιγότερο από ένα μήνα λήγει η προθεσμία ταυτοποίησης και οι πάροχοι θα διακόψουν το σήμα.

Με βάση το νόμο που ψήφισε η Βουλή για ταυτοποίηση των κατόχων καρτών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας, so easy, στις 10 Νοεμβρίου 2025 λήγει η προθεσμία και δεν θα δοθεί παράταση. Αρκετοί συνδρομητές της Cyta και των άλλων παρόχων κινητής τηλεφωνίας έχουν ανταποκριθεί, ωστόσο χιλιάδες άλλοι δεν έχουν ενδιαφερθεί με το ενδεχόμενο να μείνουν χωρίς κινητό να είναι ορατό.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος κάτοχος κινητού με so easy δεν προβεί στην ταυτοποίηση, τότε από τις 10 Νοεμβρίου χάνει αμέσως τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου και ότι χρήματα έχει πιστώσει στην κάρτα του. Αποτέλεσμα τούτου είναι να χάσει τις επαφές του και να μείνει χωρίς κινητό. Το πλέον όμως επικίνδυνο αφορά σε ανελκυστήρες κλινικών, νοσοκομείων και πολυκατοικιών όπως και συστήματα συναγερμού που λειτουργούν με κάρτα so easy. Αν δεν γίνει άμεσα ταυτοποίηση, θα διακοπεί η σύνδεση και στην ουσία δεν θα μπορούν να λειτουργούν τα κινητά και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα υπάρξει σοβαρότατο πρόβλημα.

Σύμφωνα με παρόχους κινητής τηλεφωνίας, η διαδικασία ταυτοποίησης είναι εύκολη και μπορεί να γίνει διαδικτυακά με τέσσερα απλά βήματα. Οι πάροχοι κινητής, Cyta, Epic, Primetel και Cablenet προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες ενημέρωσης των πελατών για να προχωρήσουν με ταυτοποίησή τους, ώστε να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία. Ήδη η Cyta από τον περασμένο Φεβρουάριο ενθαρρύνει με μηνύματα στα κινητά τους συνδρομητές της για την online ταυτοποίηση με δωρεάν top-up αξίας €10.

Με βάση τη νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή τον περασμένο Μάιο, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, η δήλωση των στοιχείων των κατόχων καρτών so easy είναι υποχρεωτική. Με τον νόμο τερματίστηκε η ανωνυμία όσων χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία αυτή, αφού διαπιστώθηκε ότι πολλά εγκλήματα αλλά και άλλες ενέργειες, γίνονταν με τους δράστες να κρύβονταν πίσω από την ανωνυμία που προσέφερε η υπηρεσία αυτή.

Αυτή τη στιγμή, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας καλούνται να ταυτοποιήσουν πέραν των 100.000 χρηστών καθώς οι κάρτες κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας χρησιμοποιούνται ευρέως στα έξυπνα τηλέφωνα, στα συστήματα συναγερμού, σε ανελκυστήρες κ.ά.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στην περίπτωση διερεύνησης σοβαρής μορφής εγκλήματος, η Αστυνομία και κατ’ επέκταση και η ΚΥΠ μετά την εξασφάλιση δικαστικού διατάγματος, θα έχουν πρόσβαση στα αρχεία των παρόχων κινητής τηλεφωνίας όπου είναι καταχωρισμένα τα στοιχεία ταυτότητας των χρηστών καρτοτηλεφώνων προπληρωμένου χρόνου ομιλίας. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών είναι υποχρεωμένες διά νόμου να απενεργοποιήσουν, αμέσως, τη σύνδεση από κάτοχο κάρτας κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας όταν αυτό ζητηθεί, γραπτώς, από την Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρών ποινικών αδικημάτων ή από την ΚΥΠ για λόγους ασφάλειας της Δημοκρατίας.

Η νομοθεσία προβλέπει και ποινές για όσους δώσουν ψευδή στοιχεία στους παρόχους, ενώ ποινική ευθύνη έχουν και πάροχοι που θα ενεργούν κάρτες so easy χωρίς να είναι δηλωμένα τα στοιχεία του χρήστη. Ευθύνη υπάρχει και για όσους μεταβιβάσουν ή απωλέσουν την κάρτα και δεν το δηλώσουν.