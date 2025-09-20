Την έντονη ανησυχία τους για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να μεταφερθεί μέρος του Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών εκφράζουν οι υπάλληλοι του Τμήματος, μέσω ανακοίνωσης της ΠΑΣΥΔΥ.

Ο Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Δασών προειδοποιεί ότι η διάσπαση της δασικής διαχείρισης συνιστά «τεράστια απειλή» για την προστασία των δασών, παρά τις αντιδράσεις επιστημονικών φορέων, αγροτικών οργανώσεων, κομμάτων και συντεχνιών. Όπως σημειώνεται, η δασική διαχείριση είναι αδιαίρετη και κάθε προσπάθεια απομόνωσης της πυροπροστασίας από τις υπόλοιπες λειτουργίες είναι «ουσιαστικά άκρως επικίνδυνη».

Οι υπάλληλοι υπογραμμίζουν ότι ο όρος «δασοπροστασία» που χρησιμοποιείται στην απόφαση είναι λανθασμένος, αφού δεν αφορά μόνο την πυροπροστασία, αλλά και την προστασία από ασθένειες, έντομα, παράνομες υλοτομίες και άλλες παρεμβάσεις.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι όλες οι δομές και σχεδόν όλο το προσωπικό του Τμήματος εμπλέκονται στα προγράμματα επιφυλακής για τις πυρκαγιές, ενώ οι επιτυχίες του ολοκληρωμένου μοντέλου δασικής διαχείρισης καταγράφονται σε σχετικές μελέτες, περιλαμβανομένης και της πρόσφατης «Έκθεσης Ξανθόπουλου» (Φεβρουάριος 2025).

«Αντί να αναζητηθούν λύσεις εκεί όπου υπάρχει το πρόβλημα, επιχειρείται το ξήλωμα του μηχανισμού του Τμήματος Δασών που αποδίδει», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η ΠΑΣΥΔΥ καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφαση με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και να λάβει υπόψη τους κινδύνους που εγκυμονεί για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.