Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον Πρωταρά, όπου γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2 και 30 το μεσημέρι της Κυριακής όταν ναυαγοσώστες αντιλήφθηκαν γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της σε παραλία του Πρωταρά. Τις παρείχαν άμεσα τις Πρώτες Βοήθειες χωρίς όμως να καταφέρουν να την επαναφέρουν.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της.



Η Αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει τα στοιχεία της γυναίκας, αλλά και τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της.