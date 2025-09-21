Δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος Ανώγυρας-Πάχνας, ο οποίος είχε κλείσει προσωρινά, λόγω οδικής σύγκρουσης που συνέβη γύρω στις 3.30 το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δρόμος είχε κλείσει αφού τα δύο οχήματα που είχαν συγκρουστεί, ακινητοποιήθηκαν στον δρόμο. Στην περιοχή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Τα οχήματα έχουν πλέον μετακινηθεί με ρυμουλκό και ο δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία, που γύρω στις 6.30 το απόγευμα, συνεχίζει κανονικά.