Σε δίωρη αποχή, την 3η και 4η περίοδο των μαθημάτων, κατέρχονται σήμερα Δευτέρα οι μαθητές, διαμαρτυρόμενοι για την απουσία κλιματιστικών από τις αίθουσες διδασκαλίας και για τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παιδείας χαρακτηρίζει υπερβολική και εντελώς αδικαιολόγητη την αντίδραση των μαθητών. Όπως υπογραμμίζει, το έργο της εγκατάσταση κλιματιστικών είναι σε εξέλιξη και δεν πρόκειται να επισπευθεί θυσιάζοντας την ασφάλεια.

Την αποχή ανακοίνωσε την περασμένη βδομάδα η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ), αναφερόμενη σε “μη λειτουργία κλιματιστικών, κακές υποδομές και αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας“, και προειδοποιώντας με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν δεν υπάρξουν άμεσες λύσεις.

Η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ύστερα από συνάντηση που είχε την Παρασκευή με μέλη της ΠΣΕΜ, ανάφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η Κυβέρνηση εργάζονται προς την υλοποίηση του στόχου για ένα καλύτερο σχολείο.

Η Υπουργός ανάφερε ακόμα ότι, τα κλιματιστικά και η αναβάθμιση των κτηρίων δεν είναι μόνο έργα υποδομής, αλλά βήματα που βελτιώνουν καθημερινά τις συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης.

Σε επιστολή της ΠΣΕΜ προς την Υπουργό Παιδείας οι μαθητές αναφέρουν ότι «ασφυκτιούν» και ότι «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι» με την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία που φοιτούν.

«Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ακούμε ότι στα σχολεία δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες προεργασίες για την ομαλή έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Παρόλα αυτά, η κατάσταση που εμείς ζούμε καθημερινά δεν έχει καμία σχέση με τα όσα δημόσια λέγονται. Η δική μας πραγματικότητα είναι τουλάχιστον τραγική», αναφέρουν.

Αναφέρεται ακόμα ότι οι υποδομές σε πάρα πολλά σχολεία είναι τραγικές και υπάρχουν συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας επανέλαβε πως θεωρεί υπερβολική και εντελώς αδικαιολόγητη την αντίδραση, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα τυγχάνει και πολιτικής εκμετάλλευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 2025 αλλά και δηλώσεων που έγιναν για το ίδιο θέμα από διάφορους φορείς (Σχολικές Εφορείες, οργανωμένους γονείς, κ.ά.), το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) θεωρεί ότι πλέον είναι πασιφανές πως η σημερινή αποχή των μαθητών/τριών μας από μαθήματα είναι τουλάχιστον άτοπη για έργα που βρίσκονται υπό υλοποίηση.

Η εγκατάσταση και λειτουργία κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων, καθώς και η αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων, αποτελούν αμετάθετο στόχο της Κυβέρνησης, γεγονός που τεκμηριώνεται τόσο από την επένδυση που γίνεται, όσο και εκ του αποτελέσματος. Η υλοποίηση των δύο αυτών μεγαλεπήβολων έργων προχωρεί, βάσει του σχεδιασμού και των προτεραιοτήτων που τέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και στη βάση διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων.

Συνεπώς, το ΥΠΑΝ θεωρεί υπερβολική και εντελώς αδικαιολόγητη την αντίδραση σε ένα θέμα με το οποίο η Κυβέρνηση, όχι απλώς συμφωνεί, αλλά το έχει θέσει ως προτεραιότητα, σε αντίθεση με την απραξία που επέδειξαν προηγούμενες κυβερνήσεις για δεκαετίες.

Στη βάση των πιο πάνω, είναι σαφές ότι δυστυχώς το θέμα τυγχάνει και πολιτικής εκμετάλλευσης από όσους επιδιώκουν να μειώσουν τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται από πλευράς Κυβέρνησης.

Το ΥΠΑΝ διαβεβαιώνει ότι προχωρεί απερίσπαστο στην υλοποίηση του έργου που αφορά στα κλιματιστικά, περιλαμβανομένης της αναβάθμισης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των απαραίτητων ελέγχων.

Ξεκαθαρίζει επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνουν εκπτώσεις στην διαδικασία ελέγχου για σκοπούς εντυπωσιασμού και μόνο, αφού η ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των σχολικών μονάδων, συνιστά ύψιστη προτεραιότητα.

Το ΥΠΑΝ διαβεβαιώνει επίσης ότι μέσω των Σχολικών Εφορειών συνεχίζει να προωθεί την υλοποίηση του όλου έργου, ώστε επιτέλους οι συνθήκες μάθησης και εργασίας στις αίθουσες διδασκαλίας όλων των σχολείων να είναι ασφαλείς, λειτουργικές και αξιοπρεπείς.

Καλεί δε όλους να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, μακριά από τις όποιες σκοπιμότητες, σε μια μεγαλεπήβολη προσπάθεια, που με την ολοκλήρωσή της θα αλλάξει προς το καλύτερο την καθημερινότητα των σχολείων.