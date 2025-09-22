Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την εικόνα που παρουσιάζει το μεταναστευτικό πρόβλημα μετά την αλλαγή καθεστώτος στη Συρία, αφού οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών μειώθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Παράλληλα 2.800 Σύροι ή το 25% όσων είχαν υποβάλει αίτηση για χορήγηση ασύλου ή καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας, έχουν αποσύρει το αίτημα τους και επαναπατρίστηκαν.

Μέχρι τον Αύγουστο φέτος είχαμε 1.606 αφίξεις παράτυπων μεταναστών σε σύγκριση με 9.307 το 2022. Επίσης, φέτος υποβλήθηκαν 1.900 αιτήσεις για άσυλο. Η Υπηρεσία Ασύλου εντείνει την εξέταση αιτήσεων και εκδίδει πλέον αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικό τούτου είναι πως φέτος μέχρι και τον Αύγουστο έχουν εκδοθεί 8.546 αποφάσεις σε αιτήσεις ασύλου εκ των οποίων οι 8.123 ή το 95% ήταν αρνητικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από τον Απρίλιο του 2025 με οδηγίες του Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νικόλα Ιωαννίδη, έχει αλλάξει η πολιτική γύρω από την εξέταση αιτήσεων και όσοι δεν έχουν το προφίλ για να τους δοθεί άσυλο, οι αιτήσεις τους απορρίπτονται. Η εξέταση είναι εξατομικευμένη για την κάθε περίπτωση, ωστόσο, όταν κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις αμέσως η αίτησή του απορρίπτεται.

Την ίδια ώρα έχουν αποσύρει τις αιτήσεις τους ή έγινε ανάκληση καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας από 4.112 πολίτες της Συρίας, εκ των οποίων 3.541 έχουν επαναπατριστεί. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, από το 2022 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η μετεγκατάσταση πέραν των 3.006 αιτούντων διεθνή προστασία από την Κύπρο στο πλαίσιο του Εθελοντικού Μηχανισμού Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Voluntary Solidarity Mechanism – VSM), σε εννιά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συντριπτική τους πλειοψηφία (2.913) να έχει υλοποιηθεί από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα.

Μετά από αυτό η Κύπρος καταγράφει πλέον τον υψηλότερο αριθμό μετεγκαταστάσεων μεταξύ των πέντε χωρών πρώτης γραμμής της Μεσογείου που συμμετέχουν στον Μηχανισμό (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα και Ισπανία).

Οι μετεγκαταστάσεις υλοποιούνται σε στενή συνεργασία και υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο (EUAA) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM). Στο πλαίσιο της διαδικασίας η EUAA διοργάνωσε ειδικές συνεδρίες ενημέρωσης, ώστε οι αιτούντες να είναι πλήρως ενήμεροι και να παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Στην προσπάθεια αυτή συμπεριλήφθηκαν άτομα με ειδικές ανάγκες, ευάλωτα άτομα, οικογένειες και ασυνόδευτα παιδιά.

Σημειώνεται επίσης ότι μετά την αλλαγή πολιτικής έχουν γίνει πιο αυστηρές οι διαδικασίες και όσοι αλλοδαποί εμπλακούν σε ποινικά αδικήματα, τότε τους αφαιρείται το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας και απελαύνονται από τη Δημοκρατία, εφόσον τυχόν ένστασή τους απορριφθεί από τα Δικαστήρια. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ταραξίες ασυνόδευτους ανήλικους.