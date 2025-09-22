Την επαναλειτουργία της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας ανακοίνωσε τη Δευτέρα (22/9) ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας η οποία πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη, της Αστυνομίας και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προέβη στις εξής δηλώσεις: «Η σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με σκοπό τη μελέτη της έκθεσης της τριμελούς ερευνητικής επιτροπής για τη διάθεση στην κυπριακή αγορά οχημάτων από την ΕΕ, της εισαγωγής οχημάτων από τρίτες χώρες, καθώς και την ανάκληση των οχημάτων αυτών, το οποίο είχε κατατεθεί στην προηγούμενη συνεδρία του Συμβουλίου.

Στη βάση της έκθεσης της ερευνητικής επιτροπής, η ομάδα εργασίας ανέλαβε να αξιολογήσει τα δεδομένα, να αποτυπώσει ελλείψεις και να διαμορφώσει ένα συγκροτημένο πλαίσιο προτάσεων για την αποκατάσταση της αλυσίδας ενημέρωσης και τη συνολική ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας γύρω από την οδική ασφάλεια».

Και συνέχισε ο κ. Υπουργός: «Η έκθεση της ομάδας εργασίας εστιάζει στις πιο κάτω εισηγήσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας:

1. Επαναλειτουργία της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας ως κεντρικού πυρήνα λήψης και διάχυσης πληροφορίας, καθώς και συντονισμού δράσεων ενημέρωσης και ελέγχου εντός του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.

2. Με εφαρμοστικές διατάξεις και κανονισμούς να διασφαλιστεί η λειτουργική ολοκλήρωση της αλυσίδας ενημέρωσης, με ευθύνη στους οικονομικούς φορείς για την έγκαιρη ενημέρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων.

3. Θεσμοθέτηση μηχανισμού αλληλοενημέρωσης μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων. Ορισμός συγκεκριμένων Λειτουργών από κάθε υπηρεσία και δημιουργία στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας υποομάδας ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης ατυχημάτων.

4. Ανάπτυξη μηχανισμού αποτίμησης κινδύνου (risk assessment) για τις ανακλήσεις και καθορισμός μεθοδολογίας εποπτείας μέσω δειγματοληψίας από τα μητρώα του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

5. Νομοθετική ρύθμιση και καταχώρηση του επαγγέλματος εισαγωγέα οχημάτων από τρίτες χώρες, με τη δημιουργία μητρώου εισαγωγέων και διανομέων κατασκευαστών, βάσει κριτηρίων.

6. Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εθνικής έγκρισης μεμονωμένων οχημάτων (NIVA) από τρίτες χώρες, με ευθυγράμμιση στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 και πλήρη υιοθέτηση των απαιτήσεων ασφάλειας, αλλά και θεμάτων εκπομπών ρύπων.

7. Θεσμοθέτηση υποχρεωτικού ελέγχου ανακλήσεων VIN πριν την εισαγωγή στην Κυπριακή Δημοκρατία, δημιουργία πλατφόρμας ανακλήσεων (VIN portal), εφαρμογή διαδικασίας Pre-Delivery Inspection από καθορισμένο οργανισμό, και ενημερωτικές καμπάνιες προς το κοινό.

8. Εκπαίδευση προσωπικού εποπτείας αγοράς, ενίσχυση διαλειτουργικότητας και συντονισμού μεταξύ κρατικών υπηρεσιών για την εφαρμογή νομοθεσίας, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιβολή κυρώσεων.

9. Εξειδικευμένη εκπαίδευση λειτουργών σε θέματα πραγματογνωμοσύνης ατυχημάτων και σύνταξης εκθέσεων, με διατήρηση σταθερών στελεχών σε αυτές τις αρμοδιότητες».

Αναφορικά με την κομβική απόφαση επαναλειτουργίας της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας, ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι « η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας υπήρξε ένα βασικό εργαλείο του κράτους στον τομέα της πρόληψης, της ενημέρωσης και του συντονισμού για ζητήματα που άπτονται της οδικής ασφάλειας. Εντούτοις, αφέθηκε να εκλείψει επί προηγούμενης Υπουργίας το 2021, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κενό πληροφόρησης και συντονισμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς.

Η επαναλειτουργία της Μονάδας έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη ύπαρξης κεντρικού πυρήνα συντονισμού, λήψης και διάχυσης πληροφορίας, εντός του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ο μηχανισμός αλληλοενημέρωσης των αρμόδιων Υπουργείων και Τμημάτων, να ενισχυθεί η συνεργασία και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, να βελτιωθεί ο σχεδιασμός πολιτικής και να υποστηριχθούν πιο άμεσες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.

Η Μονάδα θα συμβάλει επίσης στη στήριξη της νέας υποομάδας ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης ατυχημάτων, αλλά και στη θεσμική αναβάθμιση του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας».

Ο κ. Υπουργός τόνισε τέλος ότι «η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με στοχευμένες παρεμβάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις και θεσμικές τομές στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Οι σημερινές εισηγήσεις που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας αποτελούν τον οδικό χάρτη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η επανασύσταση της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της κρατικής παρουσίας σε έναν τομέα που απαιτεί συνέργεια, διαφάνεια και σταθερή προσήλωση. Δεν θα αφήσουμε κενά. Δεν θα επιτρέψουμε την επανάληψη λαθών του παρελθόντος. Το κράτος αναλαμβάνει τον ρόλο που του αναλογεί – με ευθύνη, συνέχεια και αποφασιστικότητα».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν θα δοθεί παράταση στην υλοποίηση των ανακλήσεων, ο κ. Υπουργός απάντησε ότι είναι κάτι που αξιολογείται στο Υπουργείο. «Δεν έχει φύγει ποτέ από τη σκέψη μας, το κατά πόσο θα μπορέσουμε να πετύχουμε την υλοποίηση όλων των ανακλήσεων εντός των 8 μηνών», δήλωσε. «Έχουμε κινηθεί προς πολλαπλές κατευθύνσεις- έχουμε παροτρύνει όλους τους πολίτες να προσέλθουν να υλοποιήσουν τις ανακλήσεις τους. Έχουμε κάνει δύο μεγάλες εκστρατείες ενημερωτικές», συνέχισε, με παρουσία αυτή τη στιγμή τόσο στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε αφίσες στους αυτοκινητόδρομους, «σε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε το κοινό και να τους ζητήσουμε να υλοποιήσουν τις ανακλήσεις».

«Αλλά επίσης έχουμε κάνει και τεράστιες προσπάθειες, με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να βρίσκεται σε μια συνεχή και επίπονη προσπάθεια να ενημερώνεται από τους διανομείς των κατασκευαστών, αλλά και να προτρέπει, να ωθεί και να επιμένει όπως οι ανακλήσεις υλοποιηθούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», συνέχισε. «Και έχουμε δει ανταπόκριση από κάποιους κατασκευαστές, οι οποίοι έχουν ενισχύσει τα συνεργεία τους και έχουν ιδρύσει νέα γκαράζ, έχουν φέρει μηχανικούς από το εξωτερικό και υλοποιούν ανακλήσεις. Και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχε αποτέλεσμα, ενώ σε κάποιες άλλες, όχι».

Ο κ. Βαφεάδης τόνισε ότι «οι ανακλήσεις είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής δράσης και έχει να κάνει μεταξύ των διανομέων και των πωλητών. Το κράτος κινείται σε μια προσπάθεια να βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους να υλοποιήσουν τις ανακλήσεις το συντομότερο δυνατό».