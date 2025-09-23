Στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη βρίσκεται ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά τον τέως πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργο Κούμα και το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο (από ποινικής πλευράς) σε σχέση με τη διαχείριση δικαιωμάτων τηλεοπτικού αθλητικού προϊόντος.

Είναι δεδομένο πως τα εμπλεκόμενα μέρη σε ό,τι αφορά τον χειρισμό της υπόθεσης τηρούν σιγή ιχθύος για το όλο θέμα και οι λεπτομέρειες για το ακριβές ανακριτικό έργο δεν έχουν γίνει γνωστές.

Παρ΄ όλα αυτά, πληροφορίες που τέθηκαν ενώπιον του «Φ» εντός της χθεσινής ημέρας και οι οποίες έχουν διασταυρωθεί, αναφέρουν ότι από πλευράς ανακριτών έχουν γίνει κάποιες περαιτέρω ενέργειες που τους ζητήθηκαν και ότι ο φάκελος της υπόθεσης έχει επιστραφεί στη Νομική Υπηρεσία.

Πληροφόρησή μας αναφέρει ότι το σχετικό υλικό με το νεότερο ανακριτικό έργο έχει σταλεί από την Αστυνομία στην Νομική Υπηρεσία εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου.

Το σίγουρο είναι ότι όπως διαπίστωσε ο «Φ», ούτε από την Αστυνομία, αλλά ούτε και από τη Νομική Υπηρεσία υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση για επίσημη τοποθέτηση σε σχέση με το όλο θέμα.

Οι εξελίξεις του καλοκαιριού

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις για την πολύκροτη αυτή υπόθεση είχαν καταγραφεί λίγο πριν τις αρχές του καλοκαιριού. Στις 12 Μαΐου διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία όλο το μαρτυρικό υλικό που συνέλλεξαν οι ανακριτές της Αστυνομίας (20 box-files) με την συνδρομή της νομικού και πρώην ανώτερης επαρχιακού δικαστού, Αλεξάνδρας Λυκούργου.

Όπως είναι γνωστό, η κ. Λυκούργου είχε διοριστεί ως ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια με όρους εντολής να συνδράμει στο ερευνητικό έργο της Αστυνομίας.

Ένα 20ημερο αργότερα και συγκεκριμένα στις 3 Ιουνίου, εν μέσω δημοσιευμάτων για το ασυμβίβαστο του Γιώργου Κούμα, ο τελευταίος παραιτήθηκε από την προεδρία της Ομοσπονδίας.

Την επόμενη ημέρα (4/6/25), όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ», πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία για την υπόθεση, στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης και η ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια, Αλεξάνδρα Λυκούργου.

Κλήθηκε ο Κούμας

Σε σχετικό μας δημοσίευμα για το αντικείμενο της συνάντησης, είχαμε σημειώσει πως η κ. Λυκούργου έλαβε από τους αξιωματούχους της Γενικής Εισαγγελίας την απάντηση σε δύο νομικής φύσεως ζητήματα που είχε θέσει στις 12 Μαΐου, όταν είχε παραδώσει τη συνοδευτική της έκθεση μαζί με όλο το μαρτυρικό υλικό. Το ένα εξ αυτών των δύο ζητημάτων αφορούσε το θέμα των ανακριτικών καταθέσεων.

Πράγματι, σύμφωνα με πληροφορίες που διασταυρώσαμε και δημοσιεύσαμε, μέχρι και τις αρχές Ιουλίου λήφθηκαν ανακριτικές καταθέσεις από ελεγχόμενα πρόσωπα. Την 1η Ιουλίου είχε κληθεί σε ανακριτική κατάθεση ο Γιώργος Κούμας.

Και δυο λειτουργοί

Προηγήθηκαν στις 18 Ιουνίου οι καταθέσεις δυο διοικητικών λειτουργών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Τα δυο αυτά στελέχη, λόγω της θέσης τους, ήταν σε θέση να έχουν εικόνα για τις οικονομικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις που λαμβάνονταν.

Ο ένας είναι καλά γνωστός από τη θητεία του σε διευθυντική θέση στην Ομοσπονδία, ενώ συνεργαζόταν πολύ στενά με τον τέως πρόεδρο της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Γιώργο Κούμα.

Φέρεται να κατέθεσε ως ελεγχόμενος. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι εκ της θέσεως του είχε ενεργό συμμετοχή σε πολλά ζητήματα κι ότι κλήθηκε άλλες τρεις φορές στο παρελθόν να καταθέσει για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Ο έτερος λειτουργός, επίσης κατέχει σημαντικό πόστο, ωστόσο, η παρουσία του ενώπιον των ανακριτών δεν είχε να κάνει τόσο με το ζήτημα του ασυμβίβαστου και των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Όπως είχαμε γράψει και το περασμένο καλοκαίρι, του είχε ζητηθεί να διευκρινίσει τους λόγους που όταν τον είχε καλέσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνάς της για τα τηλεοπτικά, δεν είχε ανταποκριθεί. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας είχε πραγματοποιηθεί το έτος 2023 και ήταν αυτή που έδωσε το έναυσμα για την παρούσα ποινική έρευνα.

Τα ευρήματα της Επιτροπής Δεοντολογίας που οδήγησαν στην ποινική έρευνα

Η ποινική έρευνα άρχισε το φθινόπωρο του 2023 μετά από απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα. Στηρίχθηκε στα ευρήματα της έρευνας της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού και συγκεκριμένα στο έργο των νομικών Ηλία Στεφάνου και Ευθύμιου Θ. Ευθυμίου.

Οι προαναφερθέντες κατέληξαν σε σοβαρά ευρήματα στη βάση μαρτυριών και ντοκουμέντων. Μεταξύ άλλων, υπέδειξαν πως υπάρχει ασυμβίβαστο, ένα εκ των οποίων αφορά τα όσα φέραμε στο φως από το 2018 (17/9/2018, ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Οι 4 εταιρείες Κούμα σε Σεϋχέλλες-BVI και οι συναλλαγές εκατομμυρίων με τη CytaVision).

Η ποινική έρευνα της Αστυνομίας επικεντρώθηκε στα ακόλουθα σημεία/ευρήματα που είχαν αναδείξει οι Στεφάνου και Ευθυμίου:

Τις τέσσερις εταιρείες του Γιώργου Κούμα στις Σεϋχέλλες και στις Παρθένες Νήσους. Μέσω αυτών πωλούσε δικαιώματα ξένων αθλητικών διοργανώσεων στη CytaVision (τα ονόματα και τα τιμολόγιά τους με τη CytaVision αποκαλύψαμε στις 17/9/2018). Σε κάποιες περιπτώσεις μέσω των εν λόγω εταιρειών πώλησε στη CytaVision και παιχνίδια κυπριακών ομάδων (ΑΠΟΕΛ και Εθνική Κύπρου). Την ίδια ώρα που υφίστατο η συνεργασία μεταξύ Κούμα και CytaVision ο πρώτος ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της ΚΟΠ.

Καταθέσεις από τρεις συγκεκριμένους ποδοσφαιρικούς παράγοντες ότι η ηγεσία της Ομοσπονδίας έδιδε οδηγίες για να διαμοιράζονται σε συλλόγους χρήματα του ΚΟΠ TV (σύμβαση με CytaVision) κατά το δοκούν με τρόπο που ενδεχομένως να χειραγωγείτο το πρωτάθλημα.

Μαρτυρίες ότι η ΚΟΠ στη σύμβαση με την CytaVision (ΚΟΠ TV) έθεσε όρο προκειμένου να ορίζει η Ομοσπονδία τους σχολιαστές αγώνων.