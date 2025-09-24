Στις 30 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η διαδικασία στο λεγόμενο «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα για τους πέντε Ελληνοκύπριους που συνελήφθησαν στις 19 Ιουλίου. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν παραβίαση στρατιωτικής περιοχής, καθώς και απόκρυψη ταυτότητας από τον έναν εξ αυτών κατά τον έλεγχο στοιχείων στο οδόφραγμα, με τους υπόλοιπους τέσσερις να κατηγορούνται για συγκάλυψη.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η υπεράσπιση κάλεσε τον Τογάν Τσιακμάκ, πρόεδρο του «τουρκοκυπριακού επιμελητηρίου μηχανικών υπολογιστών» και αναπληρωτή γενικό διευθυντή της εταιρείας Telsim, υπεύθυνο για την επεξεργασία πληροφοριών. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι εξέτασε τα αρχεία Excel με στοιχεία εισόδου και εξόδου που κατατέθηκαν, ωστόσο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ακεραιότητά τους λόγω ελλιπών πληροφοριών.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για την αρχική βάση δεδομένων. Δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν περιέχει τα αρχικά αρχεία δεδομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα ενδέχεται να έχουν φιλτραριστεί χωρίς αυτό να είναι εμφανές.

Από την πλευρά της, η «εισαγγελία» υποστήριξε ότι ο μάρτυρας δεν μπορεί να θεωρηθεί εμπειρογνώμονας επειδή δεν διαθέτει σχετικό πιστοποιητικό. Ο ίδιος απάντησε ότι είναι απόφοιτος του «πανεπιστημίου Ανατολικής Μεσογείου», έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζεται επί 15 χρόνια σε βάσεις δεδομένων.

Ο «εισαγγελέας» ισχυρίστηκε ότι τα αρχεία Excel που παρουσιάστηκαν είναι ακριβή και δεν έχουν υποστεί αλλοίωση. Η υπεράσπιση αναμένεται να παρουσιάσει ακόμη έναν μάρτυρα στη δικάσιμο της 30ής Σεπτεμβρίου.