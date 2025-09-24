Σε ακροαματική διαδικασία θα οδηγηθεί το επόμενο διάστημα η υπόθεση φόνου εκ προμελέτης του 45χρονου Γιάννη Αργυρού, με κατηγορούμενους έναν 52χρονο και τη 47χρονη σύντροφό του. Οι δύο κατηγορούμενοι κλήθηκαν σήμερα (24/9) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, για να απαντήσουν στις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν, διαφοροποιώντας, ωστόσο, τη στάση τους σε σχέση με την κατοχή και χρήση κοκαΐνης.

Ο 52χρονος απάντησε ότι δεν παραδέχεται τις κατηγορίες του φόνου εκ προμελέτης, της κατοχής και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Από την άλλη, η 47χρονη αρνήθηκε την κατηγορία της συνέργειας μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, παραδέχθηκε όμως ότι πριν από τον φόνο είχε στην κατοχή της ποσότητα κοκαΐνης, έκανε χρήση και είχε προμηθευτεί από άλλο πρόσωπο, ποσότητα κοκαΐνης ενός περίπου γραμμαρίου.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού όρισε την υπόθεση για ακρόαση σε διαφορετικές ημερομηνίες εντός Νοεμβρίου. Στο φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνονται 55 μάρτυρες κατηγορίας, ενώ δεν αποκλείεται οι δύο πλευρές να προχωρήσουν και σε παραδεκτά γεγονότα.

Ο 52χρονος οδηγήθηκε πίσω στις Κεντρικές Φυλακές, όπου παραμένει υπόδικος, ενώ η 47χρονη κατηγορούμενη παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος Γιάννης Αργυρού δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 4ης Μαΐου, μέσα στο γκαράζ της πολυκατοικίας όπου διέμενε, δεχόμενος 19 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, και σύμφωνα με όσα τέθηκαν κατά την παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου, η 47χρονη κατέθεσε ότι ο 52χρονος της αποκάλυψε πως σκότωσε το θύμα, ενώ της υπέδειξε και το μαχαίρι. Στο παντελόνι του εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, το οποίο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του Ινστιτούτου Γενετικής, ταυτίζεται με το γενετικό υλικό του θύματος.

Σε μαρτυρία φιλικού προσώπου του κατηγορουμένου, καταγράφεται ότι λίγη ώρα μετά το έγκλημα, ο 52χρονος μετέβη σε καφενείο, όπου εκεί, είπε στους θαμώνες πως «έσφαξε το θύμα» και ήταν εμφανώς αναστατωμένος και ίδρωνε. Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, την οποία εξασφάλισαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, ενάμιση μήνα πριν από το έγκλημα, ο 52χρονος φέρεται να είχε δηλώσει σε γνωστό του, ότι σκόπευε να κάνει κακό στο θύμα, καθώς και σε άλλους άνδρες που φέρονται να διατηρούσαν δεσμό με τη 47χρονη. Στον φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνονται φωτογραφίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν, μεταξύ άλλων, τον κατηγορούμενο να αποχωρεί από το σημείο του φόνου κρατώντας μαχαίρι.