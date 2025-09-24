Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε την Τετάρτη το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που αφορά «την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και την αυστηροποίηση των ποινών για την παράνομη ρίψη πυροτεχνημάτων».

Μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε ότι «μεταφέρει την ευθύνη της επίβλεψης την ώρα της ρίψης των πυροτεχνημάτων στην Αστυνομία, η οποία λειτουργεί 24 ώρες και μπορεί να ελπίζουμε για άμεση δράση». Τόνισε ακόμη: «Υπάρχουν προβλήματα αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζει αυτός που κάνει τις παρανομίες ότι αυτή την στιγμή το πρόστιμο μεγάλωσε και μπορεί να τον παραλάβει η Αστυνομία. Την άδεια για ρίψη πυροτεχνημάτων θα την παίρνεις από την Υπηρεσία Μεταλλείων όπως πάντα… Είναι θέμα το να έχεις αποτρεπτική ποινή και ότι θα υπάρχει άμεση αντίδραση».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, σημείωσε: «Η παράνομη και επικίνδυνη ανεξέλεγκτη ρίψη πυροτεχνημάτων ταλαιπωρεί ανθρώπους, ζώα αλλά και ελλοχεύει τεράστιους κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον από την πρόκληση πυρκαγιών». Πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο «κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς αυξάνει τις ποινές για τους παραβάτες, παραχωρεί εξουσία στον Αρχηγό της Αστυνομίας να προχωρεί σε ελέγχους, μεταφέρει την ευθύνη όχι μόνο στον δράστη αλλά και στον ιδιοκτήτη του χώρου ή στον διοργανωτή της εκδήλωσης όπου γίνεται η παράνομη ρίψη».

«Θεωρούμε ότι με το πλαίσιο, μπορεί επιτέλους να ελεγχθεί και να βελτιωθεί αυτή η ανεπίτρεπτη κατάσταση της παράνομης ρίψης πυροτεχνημάτων», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, υπογράμμισε: «Το πρόβλημα προκαλεί αναστάτωση σε ολόκληρη την Κύπρο με την ανεξέλεγκτη χρήση των πυροτεχνημάτων». Όπως είπε, «με το νομοσχέδιο καταπολεμούμε την παρανομία και την ανάσταση σε πολλές περιοχές στην Κύπρο, με κίνδυνο, πολλές φορές, την έκρηξη πυρκαγιών… Οι ποινές αυτές θα δεκαπλασιαστούν από τις υφιστάμενες ποινές οι οποίες υπάρχουν», αναφερόμενος στην ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο των διοργανωτών και όσων διαθέτουν χώρους για εκδηλώσεις.

ΚΥΠΕ